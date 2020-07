Combate ao Coronavírus: Plataforma de inteligência artificial recebe mais de 21 mil acessos

Sistema desenvolvido por Hospital das Clínicas da USP, em parceria com Petrobras, auxilia médicos no diagnóstico do coronavírus

Médicos de todo país podem acessar gratuitamente, pela internet, a plataforma de inteligência artificial – batizada de “Radvid19” – desenvolvida especialmente para auxiliar no diagnóstico de pacientes com Covid-19 pelo braço de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InovaHC), em parceria com a Petrobras. A plataforma já recebeu um total de 21.500 mil acessos e cadastrou quase 7 mil exames de imagens enviados por radiologistas de 12 estados brasileiros, com 71% de resultados positivos para a Covid-19. Alimentado por um vasto banco de imagens de raios-X e tomografias do tórax de pacientes de 50 hospitais cadastrados de todo o Brasil até o momento, o sistema é capaz de identificar indícios da presença de Covid-19 em novos exames, a partir de algoritmos treinados e de padrões de repetição.

Covid-19

A intenção é auxiliar a tomada de decisão dos médicos sobre o melhor tratamento a ser indicado, além de permitir a assistência rápida e avançada para os casos da Covid-19. Para reforçar o atendimento, uma equipe de radiologistas, em escala de plantão online na plataforma, se reveza para esclarecer em tempo real dúvidas com base nos exames de imagem – indicando, por exemplo, alta ou baixa probabilidade para Covid. “A grande quantidade de acessos comprova o sucesso e a utilidade do sistema. A gente tem o maior orgulho de apoiar um projeto dessa magnitude que está efetivamente ajudando a salvar vidas”, disse o líder da Estrutura Científica de Resposta (ECR) da Petrobras, Antonio Vicente Castro.

InovaHC

“Desde o final de maio temos radiologistas experiente em regime de plantão. A ideia é auxiliar demais médicos de hospitais de todo o país que utilizam a plataforma, para sanar dúvidas e discutir casos de pacientes, com o diagnóstico preciso baseado no algoritmo de inteligência artificial disponível na plataforma”, destaca o diretor do InovaHC, Marco Bego. Além dos plantonistas, a plataforma está em constante aprimoramento e em breve serão liberadas novas funcionalidades, visando auxiliar os profissionais que estão em locais com casos mais críticos por causa da pandemia.

Empresas parceiras

A plataforma é um projeto do InovaHC e do Instituto de Radiologia (InRad), ambos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), viabilizado pela Petrobras e pelo Todos pela Saúde com apoio do Itaú Unibanco. Entre os parceiros tecnológicos estão Amazon Web Services, GE Healthcare – Divisão de Enterprise Digital Solutions (EDS), Huawei Cloud e Siemens Healthineers – Área de Digital Health. Instituições como o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), a Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SPR) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) também estão no projeto como apoio institucional. A Deloitte apoia a estratégia, o aconselhamento e a governança dor projeto. Entre os parceiros estão o Grupo Fleury e o Instituto Tellus. O Hospital Sírio-Libanês faz parte como parceiro na idealização e construção do projeto. A plataforma RadVid ainda tem a Fundação Novartis como parceiro estratégico e apoio das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico e da Saúde e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Profissionais de saúde e instituições médicas de todo o país podem acessar a plataforma pela internet radvid19.hc.fm.usp.br.