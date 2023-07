Vale Matsuri deve movimentar São José dos Campos

Evento japonês, com entrada gratuita, acontece no Parque da Cidade com gastronomia diversificada e atrações musicais.

São José dos Campos recebe na próxima sexta-feira, 21, até domingo, 23, o Vale Matsuri, um evento com gastronomia japonesa, mas com opções de comidas brasileiras também.

O festival vai oferecer diversas opções da culinária japonesa, entre elas, yakissoba, tempurá, hot holl, oniguiri recheado, stick dog, kare, karaague, nikuman, espeto de camarão, espeto de frango empanado, harumaki, guioza, temaki no copo, pastel, crepe, milho e derivados, além de várias comidas brasileiras.

“Sempre que passamos por São José dos Campos, nosso festival recebe um grande público que aprecia a gastronomia japonesa. Temos muito cuidado com a qualidade dos nossos produtos para que as pessoas tenham uma experiência incrível”, disse Emerson Rodolfo, organizador.

Solidariedade

Para quem quiser colaborar (não é obrigatório), haverá um ponto de arrecadação de alimento não perecível no local do evento. O que for arrecadado será destinado para entidades assistenciais de São José dos Campos.

Atrações

O Vale Matsuri contará com diversas atrações. A cantora Karen Ito é um dos destaques do evento. Veja a programação completa:

Sexta-feira (21)

19h – Karen Ito

Sábado (22)

13h – Aiko Bom

14h – Rick Akio

15h – Academia Corpus Line

16h – Taiko (Academia Gookai Wadaiko)

17h – Kung fu

19h – Joe Hirata

Domingo (22)

13h – Fabia e Norton

14h – Takeshi Nishimura

15h – Edson Iwassaki

17h – Karatê (Kondei Escola de Artes Marciais)

VALE MATSURI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quando: 21, 22 e 23 de julho.

Horário: Sexta (21) das 17h às 22h; sábado (22) e domingo (23) das 12h às 22h.

Local: Parque da Cidade (Avenida Olivo Gomes, 100 – Santana/São José dos Campos)

Entrada gratuita.

Imagem de takedahrs por Pixabay