Cena de Mulher abre o 1º Festival de Música e homenageia Rita Lee

A cantora Rita Lee, falecida em maio, será a grande homenageada na noite de abertura do 1º Festival de Música de São José dos Campos. O evento está marcado para quarta-feira (19), às 20h, no Palco do Arquivo do Centro Cultural Clemente Gomes, no Parque da Cidade (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana).

Promovido pela Prefeitura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o show será comandado pela banda Cena de Mulher e celebrará o aniversário de 256 anos da cidade. A entrada é gratuita, e não é preciso reservar ingresso.

Além das mucisistas Luana Camarah, Leila Rachid, Bidu Sous, Eliane Vieira e Eliane Pescara, a banda receberá a multi-instrumentista joseense Carol Costa (guitarra).

Perfil

Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em São Paulo, em 1947, e faleceu em 2023. Foi cantora, compositora, instrumentista, apresentadora, atriz e escritora.

Conhecida como a rainha do rock brasileiro, ultrapassou a marca de 55 milhões de discos vendidos, sendo a artista do gênero mais bem sucedida em vendas no Brasil e a quarta no geral, respectivamente atrás de Tonico & Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves.

Rita Lee

Ela construiu a carreira com base no rock. Ao longo dos anos, flertou com diversos estilos, gêneros e movimentos, como psicodelia, durante a era do tropicalismo, pop rock, disco, new wave, pop, bossa nova e eletrônica, criando um hibridismo pioneiro na cena brasileira e internacional.

1º Festival de Música de São José dos Campos