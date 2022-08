Burning Fest Batalha de Assadores em São José dos Campos

A Cidade de São José dos Campos receberá nos próximos dias 02, 03 e 04 de Setembro no novo espaço de Eventos Farma Conde Arena, o BURNING FEST- A BATALHA DE ASSADORES, com muita variedade de comidas, uma ótima gastronomia de rua com seus food Trucks, e grandes cervejarias do município.

O Burning Fest conta com uma programação recheada de coisas boas, além de um encontro delicioso com a Batalha de Assadores e seus:

Churrasco

Parrila

Costela de chão

Burgues e muito mais

Os melhores Trucks de Gastronomia variada entre eles:

Torresmo

Crepes

Mexicano

Churros e Sorvete

E ainda uma seleção premiada de Chopp e Cervejas Artesanais.

Para os cidadãos poderem curtirem melhor ainda a Batalha de Assadores, contará com Shows ao Vivo de Rock, Espaço Kids para ás crianças brincarem com segurança enquanto os pais curtem o evento, Pet Friendlly.

Farma Conde Arena

Local: Novo Espaço de Eventos Farma Conde Arena

Dias 02,03 e 04 de Setembro das 12h00 ás 22h00

Endereço: Winston Churchill, 230 – Jardim das Industrias, São José dos Campos

Burning Fest Batalha de Assadores