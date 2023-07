Sopas & Vinhos: queridinhos do inverno em harmonia no Savoy Campos do Jordão

Nos dias mais frios, logo vem à mente abrir um bom vinho ou degustar aquela sopa bem gostosa. E por que não juntar os dois? Isso mesmo, a equipe do Savoy ensina como harmonizar essas duas delícias.

Com a temporada de inverno a todo o vapor em Campos do Jordão, o chef Marcel Strass e o sommelier Rafael Antunes do Hotel Savoy Excellence explicam como harmonizar dois “queridinhos” da estação: vinhos e sopas. Uma dica deliciosa para curtir as noites frias da Mantiqueira.

As sopas são servidas todas as noites no restaurante, das 19h às 22h30. O local atende hóspedes e também é aberto ao público, inclusive com música ao vivo aos finais de semana e inúmeras delícias no cardápio.

Para esses dias frios, o chef Marcel e o sommelier Rafael Antunes, sugerem como bebidas os vinhos tintos, com características frutadas e especiarias, como Cabernet Sauvignon, Syrah e Malbec.

SUGESTÕES – Para uma deliciosa canja, por exemplo, a dica é o rótulo Vinã Maipo. O creme de palmito pede um Poggio Dei Salici. Já para o tradicional creme de mandioquinha, a sugestão é o vinho Mergulho. E a sempre bem-vinda sopa de cebola, pode combinar perfeitamente com um Brandina Assemblange.

Segundo Marcel, para as sopas que tendem a ter um sabor mais forte, como a de cebola, o ideal é harmonizar com vinhos mais encorpados. “Que carregam características herbais, lácteas e de especiarias”, diz. Já para as sopas mais leves, como as de mandioquinha e canja, a dica fica por conta dos vinhos menos encorpados e com características frutadas.

O chef ressalta que as sopas e caldos são feitos com ingredientes fresquinhos, com vegetais produzidos na própria Serra da Mantiqueira, desde cebola, alho, mandioquinha, batata, cebolinha e outros.

Seja para curtir Campos do Jordão ou em casa, fica a dica do chef Marcel para esquentar e deixar aquela noite fria mais aconchegante: “Prepare uma sopa bem gostosa, abra um vinho tinto, de preferência um vinho jovem com características bem nítidas, e um bom pão italiano e queijo parmesão para acompanhar”, finaliza.

Savoy Excellence

SOBRE O HOTEL – O Savoy Excellence caminha sempre em busca da excelência na qualidade do atendimento, oferecendo infraestrutura completa para quem busca conforto e requinte entre as montanhas. São 28 leitos, entre quartos e chalés, piscina aquecida, sauna, sala de ginástica, salão de jogos, playground, sala de TV, fogo de chão e spa.





Hotel Savoy

O Hotel Savoy está localizado à Rua Joaquim Pinto Seabra, número 209, na Vila Everest, em Campos do Jordão. Mais informações pelo telefone (12) 3663-3155 ou redes sociais: @savoycamposdojordao (insta), Savoy Hotel Campos do Jordão (face) e www.hotelsavoy.com.br.

FOTOS/DIVULGAÇÃO: PEDRO WALKER