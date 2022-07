Vale do Paraíba recebe O Festival do Torresmo , agora na cidade de Cruzeiro

Evento consagrado no interior de São Paulo ocorre entre 15 e 17 de julho na Avenida Rogério Mariano. Entrada gratuita

Joelho de porco, leitão à pururuca, torresmo de rolo, recheado e mineiro, costela suína, pernil, panceta… Amantes de carne de porco tem destino certo neste final de semana: Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, recebe pela primeira vez o Festival do Torresmo, evento que promete reunir na cidade o melhor da gastronomia com shows para vários gostos.

O evento começa na sexta-feira (15) e segue até o domingo (17), na Avenida Rogério Mariano, das 12h às 22h. A entrada é gratuita. E, Lorena Alexandre (Marília Mendonça) abre a agenda de apresentações, às 20h. No sábado (16), será a vez da Banda Bom Jovi Living in Sin das 16h30 às 18h30 e às 20h AC DC Big Gun.

Fechando a agenda, no domingo (17), Mamonas Assassinas (Cólica Renal) ás 16h30, e Legião Urbana Livro dos dias às 20h.

“É a primeira vez que fazemos o festival na cidade e estamos otimistas. Aguardamos entre 20 e 30 mil pessoas ao longo dos três dias”, disse Eduardo Bueno, organizador do festival.

Diversão para toda a família

Consagrado no interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com mais de 90 edições realizadas e 3 milhões de visitantes, o evento gastronômico promete deixar Ribeirão mais “crocante”. É previsto um consumo de cerca de 8 a 12 toneladas de proteína suína.

Entre os convidados, Adan Garcia, chef especialista em carne de porco. No menu, seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro.

O festival conta ainda com outros 25 expositores (food trucks) que, além de oferecerem pratos com carne suína, trabalham com gastronomia variada. E, para quem curte um bom chopp artesanal, o evento oferece mais de 25 opções da bebida.

O Festival do Torresmo é Pet Friendly e conta com shows ao vivo e área kids. Ou seja, diversão garantida para a família.

Festival do Torresmo

Onde: Avenida Rogério Mariano

Cidade: Cruzeiro ( Vale do Paraíba)

Quando: Entre os dias 15 e 17 de julho, das 12h às 22h

Mais: área kids, pet friendly, música ao vivo

Saiba mais: @festivaldotorresmooriginal

ENTRADA GRATUITA