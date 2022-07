Cuidados com o regulador de gás

O regulador de gás é um item extremamente necessário para todas as pessoas que usam o gás de botijão, afinal, ele serve como uma forma de regular a pressão que sai pela mangueira e chega até as bocas do fogão de sua casa.

Essa também é uma forma de manter a segurança, já que quando o gás está fora do uso, você pode simplesmente fechar o registro, fazendo com que ele pare de correr pelas mangueiras, evitando vazamentos.

Esses reguladores de gás são úteis, mas é importante que você escolha sempre o modelo certo para não enfrentar problemas no momento de instalar.

Qual regulador de gás devo usar?

É claro que isso depende muito do tipo de botijão que é utilizado em sua casa, mas caso utilize o modelo padrão, o regulador de 1 kg/h pode ser uma boa opção.

Agora, quando falamos sobre fogões industriais ou maiores, é essencial que o comprador busque pelos reguladores de 2kg/h, já que a pressão deve ser maior.

É muito importante que o comprador se atente a isso, já que, quando se tem um fogão menor, ter um regulador de maior volume só fará com que gaste mais a cada refeição preparada.

Qual a validade de um registro de gás

O registro de gás tem a validade de até cinco anos, mas é importante que o usuário saiba perceber com muita cautela se ele ainda está bom ou não. É natural que determinados produtos durem menos.

Então, se sentir cheiro de gás em sua casa a qualquer momento, certifique-se de trocar o regulador e as mangueiras antes de qualquer coisa, assim fica muito mais fácil evitar problemas futuros.

Mesmo que o seu registro ainda esteja bom, se perceber que já se passaram cinco anos, lembre-se de trocar para não ter problemas.

Para que serve um regulador de pressão do gás?

O regulador de pressão do gás serve para que o usuário não precise passar o dia todo com o gás aberto agora, principalmente em caso de perceber que existe algum vazamento.

Além disso, o morador pode também diminuir a pressão do gás através dele, deixando somente na metade, evitando gastos desnecessários. Essa é uma forma e tanto para se economizar dinheiro e evitar ter que comprar gás mais vezes do que o necessário.

Então, se está visando economizar, o primeiro passo é sempre ver se o regulador do gás está em dia. Se não estiver, pode ser que isso represente sempre um gasto a mais para você.

Qual o tempo de validade de uma mangueira do gás?

Diferentemente do regulador do gás, a mangueira deve sempre ser trocada de dois em dois anos. A mangueira, por ser feita de plástico, pode acabar ressecando e deixando de vedar.

Neste caso, é comum que o gás vaze e a casa acabe ficando com um cheiro muito forte de gás. Então, se estiver sentindo qualquer odor, principalmente após abrir a sua casa depois de muito tempo fechada, opte logo de cada por trocas o registro.

Isso fará diferença e poderá aumentar muito mais a segurança, evitando problemas com o vazamento.

Agora que você já sabe tudo sobre o regulador de gás, ficou muito mais fácil resolver qualquer problema relacionado a isso.

Essa peça não custa muito caro e certamente não pesará no seu bolso em ser comprada a cada cinco anos. De todo modo, é muito importante que você fique sempre atento(a) a tudo, para não deixar passar a data de troca.

Fique de olho na data de compra do seu regulador de gás e no seu bom funcionamento, assim não terá problemas.

Imagem de S K por Pixabay