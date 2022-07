UNITAU lança Dossiê Lobato

Autor e empreendedor envolvido com questões de interesse nacional e com polêmicas que ainda despertam debates acalorados, Monteiro Lobato é o tema da nova Revista de Ciências Humanas publicada virtualmente pela Universidade de Taubaté (UNITAU).

O evento de lançamento do Dossiê: Monteiro Lobato – Vozes lobatianas em diálogo: possibilidades e desafios de estudar Monteiro Lobato aconteceu na noite de terça-feira, 5 de julho, um dia após o aniversário de 74 anos da morte do escritor. A publicação já está disponível para download no site do Mestrado em Desenvolvimento Humano da UNITAU.

Estão disponibilizados para leitura oito artigos e um ensaio que tratam dos mais variados aspectos envolvendo Lobato, desde o seu olhar para com a cultura caipira, críticas sociais, narrativas atualmente consideradas racistas, relações com a botânica e a alimentação, entre outros.

O principal objetivo do dossiê é apresentar estudos e parcerias para estudar Monteiro Lobato a partir da pluralidade das vozes que permeiam seu discurso e suas ações, com perspectivas contemporâneas, de caráter interdisciplinar, teórico e empírico.

“Este dossiê integra uma série de esforços, buscando uma interlocução entre a história e a literatura, para que possamos aprofundar as discussões sobre Monteiro Lobato para além do público infantil. Lobato tem um trabalho muito profícuo porque ele vai por diversos caminhos. Queremos essas discussões na Semana Monteiro Lobato”, afirma uma das editoras executivas da revista, Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala.

A organização do dossiê é fruto de um trabalho coletivo que envolve pesquisadores da UNITAU, da USP e da Universidade Volkshochschule-Neuss (Alemanha). Em 23 de dezembro do ano passado, foi aberta uma chamada pública para interessados em colaborar com textos para o dossiê.

