COOP promove ações voltadas para a categoria de hambúrguer

Todo dia é dia de Hambúrguer! Com essa proposta, a Coop realizará uma semana inteira de ações voltadas para a categoria, no período de 24 a 30 de maio. Além de preços diferenciados e promoções especiais de hambúrgueres, queijos, cerveja, molhos e bazar (com lâmina digital), além de conteúdos assinados por chefs renomados.

Ao longo da semana, a Coop disponibilizará lâmina digital com ofertas de produtos e, por meio de posts nas redes sociais, Ana Maria Tomazoni, educadora alimentar e chef de cozinha, ensinará receitas de hambúrguer popular gourmet, incluindo versão vegana, e o chef Arthur Sauer dará dicas de acompanhamentos para o lanche.

Na quarta-feira (26), às 19 horas, haverá uma live com o cozinheiro Thiago Gil, o qual fará um blend de costela com peito, enquanto Edu Passarelli, especialista em cerveja e professor do Instituto da Cerveja, falará sobre harmonização.

A Coop fechou o exercício de 2020 com faturamento total de R$ 2.618 bilhões, possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 108 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 74 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

