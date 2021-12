Conheça mais sobre as bebidas mistas e suas possibilidades

Misturas de ingredientes criam sabores diferentes em um só drink; tendência é que setor, que já está em alta, cresça ainda mais com a retomada dos eventos

Cada vez mais populares, as misturas de destilados com cerveja, sucos, refrigerantes ou chás são tendência em todo o mundo. A cada dia vemos mais lançamentos nessa categoria e até as cervejarias estão entrando nessa onda, criando suas próprias bebidas mistas (também conhecidas no mercado como RTDs).

Catuaba, Skol beats, bebidas que imitam drinks tradicionais como gin tônica e mojito, chás alcoólicos: tudo isso é bebida mista. Você provavelmente já experimentou e, se ainda não, deveria, pois está perdendo experiências interessantes. A seguir, tudo o que você precisa saber sobre o assunto.

Setor está em alta e deve continuar

Segundo dados da Euromonitor International, empresa que divulga pesquisas sobre a indústria de bebidas, o crescimento do setor de bebidas mistas é impulsionado, inclusive, pela crise econômica. O motivo é que sai mais barato comprar um drink pronto do que várias bebidas para preparar as suas próprias combinações.

Estimativas da empresa dizem que mais de 150 milhões de litros de bebidas mistas foram consumidos em todo o mundo durante os últimos cinco anos e a previsão é a de que esse número continue aumentando, roubando a cena de outras bebidas, como a cachaça e a própria cerveja.

Com a expectativa de retorno das festas presenciais, incluindo os grandes eventos, como festivais e Carnaval, a tendência é que o consumo dessa categoria de bebidas cresça ainda mais. O público jovem, o que mais frequenta esse tipo de festa, é apontado como o queridinho do setor.

De olho em tudo isso, as empresas de bebidas têm feito investimentos em novos testes de combinações e, inclusive, adaptações de acordo com a resposta dos consumidores a cada novo lançamento. O resultado é que, além de cada vez mais opções, há bons produtos para diversos paladares.

Não só mais barata, também mais prática

Além do fator economia, outra vantagem desse tipo de bebida é a praticidade, pois, além de não ter que comprar vários produtos, você também não precisa dosá-los e misturá-los. Só quem já tentou fazer um drink sabe que nem sempre é tarefa fácil, pois as quantidades certas importam para um bom resultado final.

Com uma bebida mista, é só abrir a latinha (ou a garrafinha) e servir. Isso também significa menos bagunça para você limpar e menos coisa para carregar até o local da festa.

O teor alcoólico das bebidas prontas também é um ponto interessante. Elas são mais fortes que as cervejas, o que quer dizer que você vai precisar beber menos para obter um grau satisfatório. Além disso, vai economizar algumas idas ao banheiro, já que os destilados são menos diuréticos.

Algumas possibilidades de combinações

Os drinks são os queridinhos do momento. Existem versões de bebidas mistas para a maioria dos drinks tradicionais que você já conhece, desde a básica caipirinha, com limão e cachaça, até às elaboradas misturas de várias frutas e bebidas gaseificadas com vodka ou gin.

As bebidas mistas à base de vinho estão entre as precursoras dessa categoria. Há várias décadas os vinhos mais baratos encontrados no mercado são, na verdade, bebidas mistas. Hoje, há sabores cada vez mais complexos, tanto para quem gosta de tintos quanto de brancos, geralmente na pegada mais adocicada.

Outra combinação que tem ganhado cada vez mais espaço é a mistura de cerveja com destilados. A ideia é agradar o paladar dos cervejeiros, em bebidas com maior teor alcoólico, ou seja, que você vai poder consumir em menor quantidade.

Todas essas possibilidades, claro, devem ser consumidas com moderação, especialmente se você estiver experimentando pela primeira vez. Depois de ver como seu corpo vai reagir a cada mistura, você vai entender a melhor dosagem para cada ocasião. Mas, só tem um jeito de saber: experimentando.