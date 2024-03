Padre Marcelo Rossi realiza sessão de autógrafos do livro Amorização no Vale Sul

O evento ocorre no dia 13 de março, das 10h às 22h

O Vale Sul Shopping recebe, na próxima quarta-feira (13/03), o Padre Marcelo Rossi para lançamento do livro Amorização – A Cura do Coração, publicado pela Editora Planeta. A sessão de autógrafos será das 10h às 22h. Para garantir a senha, é necessário comprar o livro no próprio local, que será na Praça de Eventos do shopping. A obra convoca leitores e leitoras a levar à prática o princípio básico da religião cristã: colocar o amor de Deus sobre todas as situações e relações de nossas vidas.

Amorização – A Cura do Coração

Lançamento do livro Amorização – A Cura do Coração

Sessão de autógrafos com Padre Marcelo Rossi

Dia 13 de março das 10h às 22h

Local: Vale Sul Shopping

Av. Andrômeda, 227 – Jardim Satélite, São José dos Campos

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO

– As senhas serão entregues mediante a compra do livro “Amorização” de Padre Marcelo Rossi no espaço do evento.

As senhas serão distribuídas seguindo os seguintes critérios:

– 1 (uma) senha por pessoa, independentemente da quantidade de livros comprados;

– A senha dará direito à sessão de autógrafos que será realizada no dia 13/03, a partir das 10h, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping

* Só será autografado o livro Amorização;

– O atendimento será por ordem de chegada na fila;

– Não haverá distribuição de pré-senhas por parte da Livrarias Curitiba/Editora Planeta e não iremos considerá-las caso sejam distribuídas por terceiros;

– Não serão permitidas fotos (Selfies). Teremos uma pessoa da organização do evento para auxiliar nas fotos.

– Terão prioridade no atendimento somente cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

SAIBA MAIS SOBRE A OBRA

Amorização – A Cura do Coração é o livro mais prático do Padre Marcelo Rossi. Justamente nesse contexto está seu imenso valor – é uma obra que nos convoca a levar à prática o princípio básico da religião cristã: colocar o amor de Deus sobre todas as situações e relações de nossas vidas.

É o oitavo livro escrito pelo Padre Marcelo Rossi, um evangelizador do Brasil, que alçou a condição por meio de suas obras musicais, de literatura e de suas missas e feitos dentro da Renovação Carismática Católica. Além de sua terceira obra lançada pela Editora Planeta, na sequência de “Batismo de Fogo” e “Menos é Mais”.

O contexto básico do novo lançamento do Padre Marcelo é o de que temos que aplicar o amor divino sobre todas as coisas, assim como Jesus nos mostrou em vida com suas passagens clássicas de provações, como na aceitação no Horto das Oliveiras ao ser levado à crucificação.

Parece simples, mas tanto não é que o autor divide em reflexões cotidianas o processo que chama de “amorização” – a prática de aplicação do amor maior sobre tudo.

Explica que diante de nosso ferimento pelo pecado original, temos que praticar a amorização diariamente, alimentando-a com a leitura das Escrituras e praticando o desapego de tentações contemporâneas para nos colocarmos em situação de sermos humildemente importantes.

Isso faz todo sentido ao contextualizar com o período em que vivemos, de recém saída de isolamento pandêmico onde praticamente todas as nossas relações foram ressignificadas. Basta ver o capítulo dedicado à amorização aplicada aos nossos relacionamentos familiares, tema tão em alta por conta das grandes taxas de dissolução familiar e de relacionamentos originada com a crise da Covid.

Ou mesmo na prática de amorizar nossos relacionamentos profissionais, já que o campo corporativo e de trabalho tem sido tão contaminado por atalhos injustos como perseguições, armadilhas e provocações.

Padre Marcelo Rossi

O Padre Marcelo Rossi vai além e narra a importância da amorização no nosso relacionamento com nossos inimigos. É isso mesmo: com os inimigos. Para primeiro entendermos que os tais “inimigos” se tratam de instrumentos utilizados pelos reais adversários, os espirituais, que agem por sórdidos e perversos caminhos para nos atingirem. Daí a convenção cristã de amar os inimigos.

Por fim, o autor nos leva à talvez mais complicada amorização de relacionamento, por soar justamente a mais óbvia, que é com Deus. Muitos, a maioria, nem percebem que por diversas vezes falta-lhes fé necessária por uma mágoa que não querem admitir, que é a divina. Seja por se sentirem injustiçados ou pouco atendidos, reservam uma certa frustração com Deus que os impede de praticarem o relacionamento mais lindo de todos com Nosso Senhor. No processo descrito pelo Padre, muitos irão se encontrar e rever essa peça-chave na vida espiritual, o que significará uma imensa transformação pessoal em cada leitor.

Por tudo isso, Amorização – A Cura do Coração é o livro mais necessário neste instante de mundo que vivemos.

FICHA TÉCNICA

Título: Amorização: A cura do coração – um diário espiritual

Autor: Padre Marcelo Rossi

ISBN: 978-85-422-2285-2

192 páginas

R$ 51,90

Editora Planeta