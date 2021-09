Vale do Paraíba recebe a primeira edição da “RealizaMulher” – Feira da Mulher Empreendedora

Inédito no Interior de São Paulo, o evento acontecerá no Educamais Jacareí, entre os dias 16 e 18 de março de 2022

O Vale do Paraíba será palco da primeira edição da RealizaMulher – Feira da Mulher Empreendedora, que acontecerá no Educamais do município de Jacareí.

A RealizaMulher é uma iniciativa que promove eventos para as mulheres empreendedoras do Interior de São Paulo e tem o propósito de ajudá-las a desenvolverem todo o seu potencial, por meio de experiências de aprendizado e conexões que fortaleçam sua rede de relacionamento.

A Feira é o primeiro evento da RealizaMulher e que acontecerá durante três dias com palestras, cursos, muito networking e uma exposição com estandes para divulgar o trabalho, produtos e serviços de empreendedoras da região.

E também reunirá mulheres de destaque do Vale, para que compartilhem suas experiências e aprendizados, reforçando a representatividade da mulher na economia da região e do país.

Com o apoio da Prefeitura de Jacareí, o evento visa valorizar as mulheres que estão à frente de seus negócios, contribuir com o seu desenvolvimento e gerar renda.

Estudos da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2018, realizado em 49 países, mostram que a participação de mulheres empreendedoras cresce a passos largos. Hoje o Brasil é o sétimo país com maior número de mulheres à frente do próprio negócio: mais de 24 milhões de brasileiras, gerando empregos e movimentando a economia. Além disso, os estudos também revelam que as mulheres empreendedoras estudam 16% mais que os homens.

Mas se podemos celebrar o avanço das mulheres no empreendedorismo, por outro lado a preocupação é grande pelo forte impacto que sofreram em seus negócios por conta da crise pandêmica.

Segundo estudo Womenomics: Covid-19’s Impacto do banco Goldman Sachs, realizado em diversos países, as empreendedoras brasileiras foram as mais afetadas: 66% delas tiveram queda na receita e 53% reduziram o número de funcionários. Além disso, 90% afirmaram sofrerem com o sentimento de impotência diante da crise.

Com o avanço da vacinação e a perspectiva de melhoria da economia a RealizaMulher – Feira da Mulher Empreendedora tem o propósito de ser uma alavanca para essas mulheres que conseguiram manter seus negócios e desejam sonhar novamente com o seu crescimento.

Promovida pelas jornalistas e empreendedoras Nanci Contarini e Amélia Lopes, o evento propõe uma grande troca de experiências e promete ser um local onde todas possam se encontrar, um presente depois desse período tão complicado de isolamento social.

“A Feira foi idealizada para acolher e apoiar o desenvolvimento das mulheres empreendedoras do Vale do Paraíba. Queremos que seja um local de encontros, do início de novos relacionamentos, de aprendizagem e também de divulgação dos negócios”, enfatiza Nanci Contarini.

Durante os três dias de evento será possível participar de palestras e cursos em três trilhas de conhecimento – gestão de negócios, redes sociais e equilíbrio da mente -, com especialistas em cada tema e mulheres inspiradores que dividirão suas histórias de sucesso. “Será possível aprender desde como abrir um negócio, desenvolver uma equipe, fazer gestão das redes sociais para divulgar seu produto na internet, até como tirar uma ideia do papel e colocá-la em prática. Tudo para ajudar as mulheres a alavancar seus negócios”, explica Amélia Lopes.

RealizaMulher

A RealizaMulher é uma iniciativa que promove eventos para as mulheres empreendedoras do Interior de São Paulo e foi desenvolvida pelas empreendedoras Nanci Contarini, à frente da Contarini Comunicação Estratégica e Amélia Lopes, à frente da TKS Eventos. Duas empresas da região com vasta experiência em comunicação e eventos.

O primeiro evento será A Feira da Mulher Empreendedora do Vale do Paraíba, que visa contribuir com o desenvolvimento das mulheres empreendedoras e, com isso impactar positivamente a economia local.

Educamais Jacareí

O evento será aberto ao público para visitação e acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de março de 2022, das 9h às 22h, no Educamais Jacareí. A abertura oficial acontecerá no dia 15, às 20h, para convidados, autoridades e imprensa.

Em breve divulgaremos mais detalhes da programação e a data da abertura das inscrições.

“RealizaMulher” – Feira da Mulher Empreendedora

Redes sociais

Instagram – @realizamulher.oficial

Facebook – @realizamulher.oficial

Linkedin – @realizamulher

Agenda

Local: Educamais Jacareí – Av. Eng. Davi Monteiro Lino, 3595 – Jardim Marcondes, Jacareí – SP

Dias: 15 (abertura); 16, 17 e 18 de março

Horário: das 9 às 22h

Imagem de Tumisu por Pixabay