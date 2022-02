Como usar as redes sociais em prol do seu negócio

Tem sido crescente o número de empresas que adotaram as redes sociais como forma de negócio. Seja numa plataforma somente para expor um catálogo de produtos, ou apenas um perfil informativo, marcas viram nessas galáxias de conexões uma oportunidade.

Um perfil nas redes sociais geralmente é usado para aproximar a empresa, marca ou instituição do seu público. Entretanto, migrar para as redes também pode significar formas de converter determinado público em consumidor final.

Portanto, é importante que uma empresa usufrua das facilidades que as mídias sociais proporcionam caso queira um maior alcance com seus conteúdos. Adaptar-se a esse tipo de recurso, tornou-se algo inevitável.

Entretanto, existem formas em específico de se portar com relação às redes sociais. Não adianta somente criar um perfil e deixar que ele engaje sozinho. Então, confira algumas dicas de como se usar as mídias sociais de forma correta:

1 – Seja original

Até parece o tipo de conselho que se encaixa em qualquer questão, mas autenticidade é algo que é difícil de se encontrar nas redes sociais. Esse tipo de mercado está saturado de pequenas fórmulas que só representam que aquele material é mais do mesmo.

Uma empresa que vende artigos fitness, está lançando um kit academia ao ar livre preço. Ao abrir seu perfil de mídias sociais, reparou que várias empresas estavam anunciando o mesmo produto. Como se destacar?

Ao fazer uma pesquisa de público-alvo, percebeu que o público da empresa era de jovens de 16 a 25 anos. O gestor considerou utilizar memes (conteúdos de humor) para atrair essas pessoas e fugir do tradicional. O produto foi lançado e as vendas dispararam.

Autenticidade não necessariamente tem a ver com criar algo que seja totalmente único, aliás, isso talvez nem seja possível, mas sim com a capacidade de enxergar oportunidade na carência, observando o contexto em que sua empresa está inserida.

Existem muitas formas e maneiras de fazer isso, mas a mais comum talvez seja o processo de imersão. O gestor que direcionará os conteúdos a serem postados regularmente em determinada rede social, deverá conhecer o território para poder segmentar.

Inovar, no contexto da produção midiática, passa a ser entendido como afunilar. Com conteúdos devidamente desenhados, é provável que suas publicações sejam destaques se comparadas às demais.

2 – Observe as tendências e conheça seu público

Um profissional de mídias sociais que não está inteiramente atualizado, corre o sério risco de ficar para trás. É importante ele estar a par das notícias, por dentro da cultura pop e, evidentemente, saber o que está em alta na internet.

Não adianta querer modernizar seus conteúdos sem antes conhecer o perfil do seu público. Ou seja, não adiantaria, por exemplo, uma clínica impotência masculinaespecializada, usar sátiras para chegar no seu público tendo em vista a sensibilidade da temática.

É muito mais prudente fazer uma análise aprofundada para só assim, anunciar nos lugares certos. Nesse exemplo anterior, o ideal seria um anúncio convencional utilizando algumas palavras-chave mais buscadas e evidenciando o total sigilo dos procedimentos prestados.

Seu público faz parte de um grupo que possui algum tipo de interesse em comum. Existem algumas formas de compreender quem acessa as redes sociais de sua empresa, baseando-se em:

Renda;

Localidade;

Interesses;

Divertimento;

Demografia.

É possível segmentar a partir de outros grupos, mas esse tipo de pesquisa já te ajuda a entender como está pensando quem procura o serviço que você oferece.

Também é de suma importância se informar na hora programar uma publicação. Supondo que ocorreu um grande acidente de trabalho envolvendo empilhadeiras e você tenha uma postagem programada sobre empilhadeiras para venda, é bom você alterar um pouco o tema.

Isso porque, observar as tendências também é lidar com o factual. Por isso existe a necessidade de estar constantemente se atualizando e fazendo com que seu produto não pareça datado.

Existem algumas ferramentas que auxiliam na busca de palavras-chave mais utilizadas sobre determinadas temáticas, faça uma pesquisa e traga sua empresa para o mais próximo possível da contemporaneidade.

3 – Faça anúncios pagos

É evidente que existem vários tipos de redes sociais no mercado. Mas pensando na produção de conteúdo midiático, é possível criar uma estratégia de anúncios pagos para alavancar o seu negócio de forma rentável.

Para cada uma delas é importante ter um tratamento específico. Mas de modo geral, dificilmente dá pra fugir das possibilidades a seguir:

Post Carrossel

Você já deve ter se deparado com o tipo de publicação que na primeira imagem, nunca se tem a informação completa. Você precisa ir rolando para o lado até entender por completo o que aquela mensagem quer passar. Essas publicações são os carrosséis.

É possível que se tenha tanto fotos quanto vídeos nesse tipo de publicação, o importante é que instigue o público a continuar interessado a chegar na conclusão daquela ideia. São geralmente utilizadas de três a dez imagens ou vídeos.

Exemplo: uma empresa que vende um suplemento mineral e vitaminico pode fazer um anúncio pago em sua rede social utilizando post carrossel exemplificando em etapas, a importância de se inserir esse tipo de suplementação em sua dieta.

Vídeo

O consumidor não perde muito tempo numa publicação, então para criar um anúncio em vídeo é preciso ser chamativo. Afinal, se nos primeiros segundos você não chamar a atenção do seu público, existe uma grande possibilidade dele passar para publicação seguinte.

O recurso de audiovisual é de extrema visibilidade do meio digital, tanto que muitas empresas hoje em dia investem pesado nesse tipo de produção com a finalidade de impulsionar as vendas em determinado segmento da empresa.

Exemplo: uma empresa que presta serviço de antecipacao de recebiveis, poderia produzir um vídeo de 1 minuto demonstrando as facilidades existentes em antecipar recursos antes do prazo previsto.

Imagem

Uma das mais vistas hoje em dia, são as imagens únicas. Nelas, pode-se ter tanto uma formação completa na própria imagem ou um texto descritivo na legenda que auxiliaria na compreensão completa do consumidor.

Tão quanto no vídeo, aqui também há a necessidade de se chamar a atenção logo de cara. É importante uma imagem acompanhada no mínimo de uma frase, para que não pareça algo totalmente avulso na linha do tempo do consumidor

Exemplo: determinada empresa de limpeza empresarial pretende impulsionar uma imagem em rede social. Ela poderia colocar uma imagem de uma vassoura com um balde dentro de um escritório acompanhado de um texto que descreve o que esse tipo de serviço inclui.

Story (história)

Um recurso que cresceu muito nos últimos anos é de publicações na vertical. Isso gera um pensamento específico para esse conteúdo imediato, tendo em vista que eles só ficam disponíveis por 24 horas.

Usuários passam horas por dia visualizando essas histórias de amigos e até mesmo de pessoas públicas. Por que não, afinal, inserir um anúncio pago neste modelo?

Exemplo: uma empresa oferece o serviço de consultoria contábil e cria um post em story contendo um vídeo rápido para chamar a atenção do consumidor para o perfil oficial, para checar as possibilidades mais a fundo.

Texto

Também são encontrados nas redes sociais anúncios em texto. Esse tipo de material, geralmente mais descritivo e informativo, é usado principalmente para complementar os anúncios citados anteriormente.

São encontrados na maioria das vezes nas legendas, podendo até, serem lidos no conteúdo imagético de um post carrossel, por exemplo. Recursos textuais, quando bem utilizados, transmitem credibilidade para quem o lê.

Exemplo: uma empresa de gestão de entregas, faz um post em vídeo sobre como funciona a logística da marca e oferece um conteúdo complementar em texto para facilitar a compreensão do leitor.

4 – Interaja com seu público

Não adianta utilizar todas essas informações sobre anúncios e publicações, se você não souber construir uma boa relação com seu público. Redes sociais são uma forma de encurtar os espaços existentes entre cliente e empresa. Faça usufruto disso!

Promova enquetes, pesquisas de satisfação e outras formas de entender em tempo real o que o consumidor pensa da sua marca. Esse feedback ajudará a otimizar o seu planejamento e, em virtude disso, você terá cartas na manga para melhorar a satisfação.

Fique atento aos comentários existentes na sua publicação, eles são importantes para que se tenha um parâmetro dos principais problemas e dificuldades encontradas pelo seu cliente com relação à empresa. E, além de observar, sempre que possível responda-os com clareza.

Revise os conteúdos que tiveram menos interações e observe padrões nas reações do seu consumidor. Isso te dará novas soluções para implementar novidades nas publicações que virão.

Interação com o público somado a um bom conteúdo produzido, faz com que sua empresa domine o mundo das redes sociais. Entendendo esses princípios, o sucesso digital da sua marca é mais do que certo.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.