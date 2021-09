Arquiteto do Vale do Paraíba estará na edição 2021 da CASACOR São Paulo

Referências do décor escandinavo e a busca por uma morada que nos conecta com o bem-viver marcam o Estúdio criado por Gustavo Martins para a CASACOR São Paulo 2021

Casa Å LEVE, que em norueguês significa Casa Viver, reflete a composição do estúdio com 118 m² que o profissional de São José dos Campos apresentará na mostra que inaugura uma nova localização na capital paulista

É com grande expectativa e um ambiente inspirado na essência do décor escandinavo que o arquiteto Gustavo Martins, à frente do escritório Gustavo Martins Arquitetura e Interiores, aguarda a abertura da tão esperada edição 2021 da CASACOR São Paulo, que será inaugurada em 21 de setembro.

Arquiteto Gustavo Martins

Nos últimos preparativos do seu estúdio de 118 m², intitulado Casa Å LEVE – Viver, em norueguês –, o profissional de São José dos Campos, no Vale do Paraíba (SP) imergiu na cultura da Escandinávia, região da Europa Setentrional que abrange a Noruega, Dinamarca e Suécia, para compor um trabalho pautado por uma arquitetura de interiores que evoca o aconchego. “O momento atual nos convidou a repensar a acepção de casa para cada um de nós. Mais do que nunca, o projeto deve prover a nós o sentido de refúgio que nos permite alcançar as sensações de aconchego e bem-estar“, define Gustavo.

Marcando sua quarta participação na maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, na concepção do projeto que compreende dormitório, closet, banheiro, cozinha, sala e jardim, o profissional propõe uma leitura contemporânea da decoração escandinava ao evidenciar a sensibilidade transmitida pelos elementos que o constituem e que, verdadeiramente, ativam nos visitantes o autêntico desejo de ser abraçado e envolvido. Os tons claros, a leveza e a rusticidade da madeira, a inserção de elementos naturais e peças de design assinado e objetos produzidos manualmente se traduzem em um convite à reflexão para a importância de uma ligação íntima, verdadeira e original com o lar.

Em uma ampla e apurada atenção com os sentidos, Gustavo também focou no sensorial olfativo ao desenvolver uma aromatização exclusiva para conectar as pessoas com as fragrâncias naturais, bem como firmou uma parceria exclusiva com um DJ norueguês que assina uma playlist exclusiva com as músicas lounge da Escandinávia.

CASACOR São Paulo 2021

Casa Å LEVE, por Gustavo Martins

Parque Mirante

Rua Padre Antônio Tomás, 72

Anexo ao Allianz Parque – São Paulo

Ingressos à venda no site do evento: https://casacor.byinti.com/#/ticket/

Gustavo Martins Arquitetura

Paulista de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o arquiteto Gustavo Martins trilha sua trajetória no mercado de arquitetura e interiores há mais de 15 anos. Dono de um estilo contemporâneo e atemporal, tem como motivação ‘realizar sonhos’ dos seus clientes. Atuante nos segmentos residencial, comercial e corporativo, ele ressalta a personalização e a harmonia entre a volumetria e a arquitetura de interiores, traduzindo sua marca nos projetos realizados por seu escritório.

Tel. (12) 3941-1774

www.gustavomartinsarquitetura.com.br

@arq_gustavomartins