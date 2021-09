Taste of São Paulo, maior festival gastronômico do mundo, é confirmado em outubro na capital

O evento apresentado pelo Santander acontece nos dias 15, 16, 17 e 22, 23 e 24 de outubro e reúne chefs renomados, os melhores restaurantes e bares de São Paulo e aulas práticas gratuitas de culinária no Clube Hípico de Santo Amaro, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19. Vendas de ingressos estarão abertas a partir de 14/09, ao meio-dia: www.eventim.com.br/tasteofsaopaulo

Clube Hípico de Santo Amaro

O Taste of São Paulo, maior festival gastronômico do mundo, anuncia a sua 5ª edição na capital paulista nos dias 15, 16, 17 e 22, 23 e 24 de outubro (das sextas-feiras aos domingos) no Clube Hípico de Santo Amaro. Nesta edição, os apaixonados por comida e pela cultura gastronômica poderão apreciar mais de 80 pratos, entre entradas, principais, sobremesas. Os visitantes irão provar criações de chefs badalados dos principais restaurantes da cidade, em variados estilos e propostas, tudo acompanhado pelos melhores drinks. Entre uma degustação e outra, vão aprender a preparar deliciosas receitas, ensinadas por grandes chefs, e levar um pouco dessa experiência como inspiração para o seu dia a dia. Tudo regado a boa música, com bandas e DJs tocando rock, jazz, blues e MPB durante o festival.

Todos os protocolos de saúde indicados pelas autoridades serão seguidos e haverá a exigência de apresentação do “passaporte da vacina” digital ou físico contra a Covid-19 ou de comprovante de teste realizado há menos de 48 horas, além de obrigatoriedade de uso de máscara. Álcool em gel estará distribuído estrategicamente em todo o espaço. Stands, áreas internas de cozinhas, mesas e áreas comuns, bem como utensílios serão devidamente higienizados, de acordo com os protocolos indicados pelo Governo do Estado de São Paulo.

O festival acontece regularmente em cidades como Londres, Paris, Dubai e Moscou. As últimas edições foram realizadas em 2019 e versão virtual em 2020. Neste ano, o Taste vai proporcionar diversão e lazer de qualidade na cidade de São Paulo, além de movimentar o setor de entretenimento, gerando cerca de 15 mil empregos diretos, sempre priorizando os cuidados à saúde dos visitantes e colaboradores. A expectativa de público para esta edição é de 25 mil visitantes.

Luiz Américo Camargo

O Taste tem a curadoria do consultor gastronômico e comentarista Luiz Américo Camargo que está à frente do festival desde sua primeira edição em 2016. O crítico gastronômico escolheu 22 dos melhores restaurantes e bares que irão preparar pratos tradicionais de seus estabelecimentos e opções exclusivas, criadas especialmente para o público do festival.

“O evento deste ano será muito marcante, pois vai proporcionar encontros e reencontros através dos sabores, aromas e prazeres da gastronomia, em um ambiente agradável. E com muitos cuidados, buscando o máximo de segurança. Uma verdadeira viagem gastronômica, com toda diversidade multicultural de São Paulo. E vai ser um prazer rever o público, quero ver todo mundo lá”, convida Luiz Américo Camargo.

Os visitantes poderão conferir os temperos, segredos, especialidades e toda a criatividade de quase 30 chefs, entre eles Luca Gozzani, do Fasano, Rodrigo Oliveira, do Mocotó, Telma Shiraishi, do Aizomê, Janaina e Jefferson Rueda, do Hot Pork. E expositores que oferecerão produtos premium e lançamentos do mercado para compra e degustação no Empório Taste.

Mais uma vez, o Taste vai contar com a participação da Migraflix, a ONG, que desde 2015 integra refugiados e imigrantes social e economicamente que levará seu coletivo de 15 chefs vindos de países como Bolívia, Síria, Irã, Haiti, Índia, México e Venezuela, que cozinhará pratos inspirados e com ingredientes de seus países de origem, se revezando durante os seis dias do festival.

O evento acontece na zona sul de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, localização privilegiada, de fácil acesso e ao ar livre, sem paredes, com áreas comuns amplas, arejadas, confortáveis e com acessibilidade para receber toda a família. Outro diferencial é a área verde que proporciona escapismo do cotidiano numa metrópole e casa muito bem com a proposta sofisticada de alta gastronomia ao ar livre.

Patricia Audi, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander

“A gastronomia está entre as expressões mais importantes de uma economia empreendedora e criativa. O Taste of São Paulo simboliza muito essa vocação cosmopolita da gastronomia, uma das manifestações mais ricas no nosso País. Depois de uma edição virtual focada em manter a cadeia de restaurantes ativa, estamos muito felizes com este evento presencial, planejado com cuidado para garantir o acesso às atrações do Taste com toda a segurança e protocolos oficiais. Uma grande oportunidade de curtir a qualidade dos restaurantes, que já é marca do festival. Nós acreditamos na força de toda a cadeia da gastronomia e temos orgulho de apoiar o setor”, diz Patricia Audi, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander.

Os restaurantes estarão em instalações pop-ups com qualidade profissional que possibilita a execução dos pratos rigorosamente com a mesma qualidade encontrada em seus estabelecimentos. O público terá até quatro opções por restaurante, sendo três deles parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste. Somente em 2019, por exemplo, foram mais de 102 mil pedidos durante os seis dias do festival.

Além de experimentar e provar as delícias gastronômicas os visitantes poderão colocar a ´mão na massa´ nas aulas práticas gratuitas com chefs e assistir a palestras nos chamados espaços de conhecimento. No Papo de Cozinha os chefs ensinarão truques e dicas de receitas,no espaço Fire Pit by Santander os participantes aprenderão a fazer diversos pratos na brasa.

Nos stands de bebidas serão ensinados sobre os melhores ingredientes e dosagens para montar drinks deliciosos e na Adega Taste serão oferecidas aulas sobre degustação, ingredientes e tudo sobre vinhos, cervejas e cafés.

Santander

A realização do festival tornou-se possível com empenho máximo de toda a equipe e patrocinadores que desde o início priorizam a saúde pública e a vontade de trazer um festival que promove a alegria com segurança. Após análise e estudo dos protocolos sanitários e o avanço da vacinação contra a Covid-19, foram adotadas todas as medidas para garantir que os visitantes desfrutem das atrações do festival com segurança e tranquilidade.

O Taste é desenvolvido sob o conceito de sustentabilidade, evitando desperdícios, com a utilização de pratos e colheres biodegradáveis, gestão de

resíduos gerados pelo evento, neutralização de parte do CO2 gerado e incentivo a práticas sustentáveis como a utilização do transporte público.

A inclusão também é grande bandeira do festival, reunindo profissionais da gastronomia, produtores, marcas que se destacam no mercado e novos empreendedores, todos compartilhando experiências e novidades.

O Taste Of São Paulo valoriza as pessoas. Ao longo dos anos, o evento realizou parcerias com escolas de gastronomia, permitindo que estudantes façam estágios em várias áreas do evento, aprimorando sua capacitação. Muitos estudantes que já passaram pelo evento conseguiram estágios e empregos justamente a partir desta rede de contatos.

Este ano, os jovens da ONG Gastronomia Periférica, que usa a gastronomia como ferramenta de transformação social, terão acesso às aulas, aos chefs, e à comida, o que impacta positivamente em sua formação de cozinha aumentando a possibilidade de inclusão no mercado de trabalho.

Os preços dos ingressos variam de R$ 20,00 a R$ 60,00 e os pratos possuem preços acessíveis. A entrada para menores de 14 anos de idade é permitida, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Para mais informações, acesse: www.saopaulo.tastefestivals.com

Santander e a Gastronomia

Esta iniciativa faz parte da estratégia de patrocínios do Banco, que tem como objetivo associar a marca Santander a renomados eventos de gastronomia e, principalmente, gerar negócios em toda a cadeia, desde o produtor rural até os restaurantes e bares. Além disso, o Santander reforça seu apoio às inovações empreendedoras e culturais, uma vez que, a gastronomia está entre as grandes formas de expressão de um País.

IMM

Há cerca de nove anos no mercado, a IMM é uma empresa brasileira controlada pela companhia de investimento e desenvolvimento de Abu Dhabi, Mubadala Development Company, e possui uma parceria estratégica com a empresa americana WME | IMG, que atua nas áreas de Mídia, Esporte e Entretenimento.

A IMM é referência em entretenimento ao vivo, para público e marcas, e seu portfólio é o maior diferencial. Responsável por eventos como Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul aos musicais da Broadway, passando pelo Cirque du Soleil, pelo melhor festival de restaurantes do mundo, o Taste Festivals, pelo GO CUP, o maior torneio de futebol infantil do mundo e pelos super consagrados SPFW e São Paulo Oktoberfest.

No início de 2020, mantendo o compromisso com a inovação e crescimento constantes, iniciou a um novo capítulo de sua história, com o braço criativo: a IMM Creative Marketing.



Imagem do festival realizado em São Paulo em 2019.Foto: Divulgação

Taste Of São Paulo

Data: 15, 16, 17 e 22, 23 e 24 de outubro (sextas-feiras aos domingos)

Local: Clube Hípico de Santo Amaro

Endereço: Rua Visconde de Taunay, 508 – São Paulo/SP

Horários: Sextas-feiras – 17h às 0h

Sábados – duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h)

Domingos – Sessões únicas – das 12h às 20h

Classificação etária: 14 anos. A entrada de menores de 14 (quatorze) anos somente será permitida se comprovadamente acompanhados dos responsáveis legais, que deverão permanecer no local do evento enquanto o menor estiver presente. Esta determinação, assim como a classificação etária, está sujeita a alteração nos termos do Alvará a ser expedido pelo Juiz de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.

Ingressos:

Sextas-feiras – R$ 40,00 (inteira) – R$ 20,00 (meia entrada)

Sábados – Sessões inteiras – R$ 60,00 – R$ 30,00 (meia entrada)

Sábados – Taste Sunset – entrada a partir das 18h – R$ 50,00 – R$ 25,00 (meia entrada)

Domingos – R$ 60,00

Vendas de ingressos online a partir de 14/09, ao meio-dia: www.eventim.com.br/tasteofsaopaulo

Descontos e promocionais

Condições Desconto Santander 30%: Clientes Santander têm 30% de desconto não-cumulativo com meia-entrada ou outros descontos. As condições promocionais são válidas para compras feitas com cartão Santander Mastercard para até 4 ingressos por CPF, por sessão, para todos os dias do evento. A quantidade de ingressos promocionais é limitada. Consulte a disponibilidade no momento da aquisição.

Crianças com 1 ano ou menos: entrada gratuita

Quantidade de ingressos por CPF: até 4 ingressos por dia, sendo apenas 2 meias, máx. 12 para todo o evento.

Bilheteria Oficial:

Rua Visconde de Taunay, 508 – São Paulo/SP

Funcionamento somente nos dias do evento