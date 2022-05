Jorge Pinheiro recebe o Prêmio Nacional do IBEF

O co-presidente do Sistema Hapvida, Jorge Pinheiro, recebe nesta quinta-feira (12), em Fortaleza, o Prêmio IBEF Nacional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), que aponta a escolha do nome representando o CEO mais admirado do país.

Sistema Hapvida

Na ocasião da solenidade, Jorge Pinheiro estará representado pelo empresário e conselheiro do Hapvida, o consultor expert em negócios e IPOs,Geraldo Luciano, peça fundamental para o ingresso da empresa na bolsa de valores brasileira e no plano de expansão. O executivo, inclusive já foi reconhecido pelo IBEF anteriormente, contemplado com o Prêmio Equilibrista em 2017.

Prêmio Nacional do IBEF

Na solenidade, serão homenageados mais dois nomes: Pedro Lima, à frente do Grupo 3 Corações, com o Prêmio Equilibrista e Brisanet, empresa cearense, com o Prêmio Empresa Padrão.