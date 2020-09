ACI vai sabatinar os candidatos a prefeito de São José dos Campos

Série “São José em Debate” reúne os 11 postulantes ao Paço Municipal nas eleições de novembro, entre os dias 6 e 9 de outubro

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos vai realizar uma série de sabatinas com os candidatos a prefeito da cidade entre os dias 6 e 9 de outubro. Trata-se do projeto “São José em Debate”, idealizado pela ACI para debater temas ligados ao comércio, indústria e setor de serviços com os postulantes ao Paço Municipal nas eleições de novembro.

As sabatinas serão realizadas no Auditório da ACI, das 13h30 às 19h, e terão a presença dos 11 candidatos a prefeito, que serão ouvidos individualmente.

“São José em Debate”

A série “São José em Debate” vai obedecer ao seguinte calendário:

Dia 6, terça-feira

13h30 Agliberto Chagas (Novo)

15h30 Luiz Carlos Oliveira (PTC)

17h30 Felício Ramuth (PSDB)

Dia 7, quarta-feira

13h30 Renata Paiva (PSD)

15h30 João Bosco (PCdoB)

17h30 Anderson Senna (PSL)

Dia 8, quinta-feira

13h30 Eliane Nikoluk (PL)

15h30 Wagner Balieiro (PT)

17h30 Constantino Cury (PSB)

Dia 9, sexta-feira

13h30 Raquel de Paula (PSTU)

15h30 Marina Sassi (PSOL)

Em razão das regras de isolamento social, o acesso ao Auditório será limitado. As sabatinas serão transmitidas pelas redes sociais.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos

A série “São José em Debate” segue uma tradição da ACI de promover debates e sabatinas com os postulantes a cargos públicos. Em 2016, a ACI reuniu os candidatos a prefeito de São José dos Campos em um debate em sua sede e, em 2018, realizou uma série de sabatinas com os principais candidatos ao governo do Estado. Foram ouvidos João Doria (PSDB), Márcio França (PSB), Paulo Skaf (MDB) e Luiz Marinho (PT). Os temas debatidos nos eventos da ACI giram, tradicionalmente, em torno de economia, tecnologia e desenvolvimento e tratam, por exemplo, de novas leis de incentivos fiscais, geração de empregos e atração de investimentos.

Debate

Para a presidente da ACI, Eliane Maia, a série “São José em Debate” será uma boa oportunidade para conhecer melhor as propostas dos candidatos a prefeito para a cidade. “As sabatinas vão oferecer aos candidatos a oportunidade de eles apresentarem seus projetos para cidade, planos de gestão, propostas de governabilidade. E vão, principalmente, permitir que os eleitores tenham mais informações, e informações confiáveis, para exercer o seu voto, escolhendo o candidato que, na sua opinião, demonstrar maior compromisso com o crescimento e com o desenvolvimento da cidade”, disse Eliane Maia.