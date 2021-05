30 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ,ELE É PAULO DE FREITAS

Fizemos contato com o treinador Paulo de Freitas , que atua na China há 3 anos na cidade de Meijiang ( Meizhou) referente a uma data muito especial para o futebol brasileiro e para o treinador que é o dia 10 de Maio , onde o Coach Internacional completará 30 anos de experiência profissional .

Uma conquista brilhante na carreira do treinador que diz estar muito feliz com tudo que está acontecendo em sua vida. Paulo agradeceu muito a sua família ( pai e mãe) e nos contou algumas histórias com muito orgulho por todo esforço que eles fizeram quando ainda era dente de leite rsrsrs .

Lembrou do fato de sua mãe acompanha -lo ao campo e ficar horas e horas vendo o treinamento por ser ainda muito criança.

Com um engasgo na voz falo de seu pai , ” um cara fantastico, meu pai queria e estava em todos os jogos , e ia no carro dando todas as táticas como eu deveria fazer em campo ( risos rsrstsr) e dizia vê se não perde gol cara cara hem Paulo ( risos) , a palavra que posso expressar a ambos é ” gratidão ” .

Treinador Paulo de Freitas

Paulo de Freitas foi jogador profissional muitos anos , foi Campeão Paulista pelo C.A.Juventus Sp , Campeão da Taça SP de Juniors, Defendeu a Seleção Brasileira em Cannes na França, jogou em vários clubes grandes do Brasil, foi para Holanda (Patro Einden) , Marrocos ( Wed Fes) , Bélgica, Espanha, Japão e USA ( Pelé Soccer Camps / curso ) .

Como treinador, foi se atualizar , tem a Licença A na CBF, é Psicanalista Motivacional , fez vários cursos e um deles é a Faculdade Federal de Viçosa NUPEF/UFV, curso pela ABTE Associação Brasileira dos treinadores esportivos e profissionais de Educação física e muitos outros.

Comandou vários clubes de Série A e B , deixando sempre um legado de muito trabalho e de muita dedicação , e frisou bem na conversa , se quer ver títulos, levantar taça, chorar abraçado, fazer o vestiário virar uma loucura , só há uma maneira no futebol de fazer isto acontecer que é trabalho duro e disse : #sotrabalhoresolve . Perguntamos sobre o futuro e o treinador preferiu dizer que queria curtir os 30 anos que vence agora ( risos) .

Falou da saudades da esposa(Gi Freitas) que quando planejava viajar para Ásia, as fronteiras fecharam . Paulo foi vacinado esta semana e continua fazendo o seu melhor em Meizhou. Parabenizamos o Coach por mais esta conquista, agradecemos pela sua generosidade de sempre em nos atender, nos fez rir muito com suas histórias, o Jornal Joseense agradece o profissional.