Descubra o universo Marvel que chega em agosto com a Panini

Universo Ultimate, A Morte da Ms Marvel e Namor são alguns anúncios feitos pela editora.

A Panini sacudiu o universo dos quadrinhos ao anunciar em suas redes oficiais, através de um vídeo em seu canal do YouTube, uma série de novidades espetaculares da Marvel programadas para o mês de agosto. Esses lançamentos prometem levar os leitores a uma jornada através das páginas dos maiores heróis da Casa das Ideias.

“Universo Ultimate”

A tensão atinge níveis inéditos com o lançamento do aguardado “Universo Ultimate”, uma obra magistralmente escrita por Jonathan Hickman e arte de Bryan Hitch e Stefano Caselli. Nesta saga de 240 páginas, os Illuminati se reúnem mais uma vez para enfrentar o temível Criador, um ser determinado a reescrever a história à sua imagem e semelhança. Uma colisão de linhas temporais e dimensões prometem mudar o curso do mundo para sempre.

Os leitores brasileiros podem se preparar para uma despedida comovente em “Luto por uma Amiga: A Morte da Ms. Marvel”, criada pelos renomados escritores G. Willow Wilson, Mark Waid e Saladin Ahmed, e ilustrada pelos artistas Takeshi Miyazawa, Humberto Ramos e Andrea Di Vitoa. Com apenas 40 páginas, esta história apresenta um dos momentos mais marcantes da Kamala Khan, uma das personagens mais queridas da última década, enquanto ela se sacrifica para salvar o universo.

Marvel

Uma chocante reviravolta aguarda os fãs dos Vingadores com a chegada de “Avante, Vingadores! 6/24”, uma obra de 80 páginas, onde os roteiristas Gerry Duggan, J. Michael Straczynski e John Ridley unem forças com os talentosos artistas Javier Carrón, Lan Medina e Stefano Landini. Nesta história, líderes mundiais tombam, e uma nova equipe dos Vingadores surge para impedir uma iminente guerra mundial. Capitão América, Vampira, Deadpool e outros ícones se unem em uma missão desesperada para deter o avanço do caos.

Com o selo Marvel Graphic Novel, “Dentes-de-Sabre” mergulha os leitores em uma trama repleta de suspense e perigo, escrita por Larry Hama e ilustrada por Mark Texeira. Enquanto isso, em “Doutor Estranho”, J. Michael Straczynski oferece uma nova visão das origens do Mestre das Artes Místicas. Ambas as obras chegam em edições de capa dura e prometem transportar os leitores para histórias indispensáveis do universo Marvel.

Chegando pelo selo Marvel Essenciais, a obra “Hulk Contra o Mundo” traz uma saga intensa e emocionante, onde o Golias Esmeralda retorna à Terra mais furioso do que nunca após uma jornada de traição, revolução e perda em outro planeta. Com 264 páginas encadernadas em capa dura e no formato 17x26cm, e arte de renomados ilustradores, esta obra promete mergulhar os leitores em uma narrativa épica e repleta de reviravoltas.

Chip Zdarsky e Adam Kubert trazem de volta o amigão da vizinhança em “O Espetacular Homem-Aranha”, uma obra nostálgica que relembra os clássicos tempos do herói. O herói segue lutando contra o Rei do Crime, Abutre e Duende Verde, dessa vez, conta com a ajuda da Coração de Ferro, Tocha Humana, Pantera Negra e outros heróis em uma edição primorosa com 416 páginas, capa dura e formato 17 x 26cm.

Outro título indispensável do Aranha surge com “Homem-Aranha: Corredor Polonês Vol 1”. Nesta obra monumental de 512 páginas, com capa dura e formato de 18,3 x 27,7 cm, testemunhamos o Homem-Aranha confrontando seus mais terríveis adversários em uma saga que redefine os limites de sua resistência. Electro, Homem-Areia, Rino e outros icônicos vilões ressurgem, ainda mais perigosos e determinados a levar o herói ao limite.

Na edição de Luxo, a Panini lança o Omnibus de Namor por John Byrne Vol 1, uma obra monumental que redefine o herói dos mares pelas mãos do lendário John Byrne. Com 1192 páginas, encadernação em capa dura e formato de 18 x 3 x 27,7 cm, esta fase icônica transporta Namor para o implacável mundo da intriga corporativa, onde enfrenta ameaças dos diabólicos irmãos Marrs e se vê envolvido em um julgamento que pode decidir seu destino.

