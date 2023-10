DWalk 2023 lança a programação da semana de design do Vale

Em sua terceira edição, a Dwalk faz parte do calendário oficial do município

Entre os dias 18 e 20 de outubro, a cidade de São José dos Campos será transformada em um hub de inovação e criatividade com a realização da DWalk 2023 – Semana de Design do Vale. O evento, que está em sua terceira edição, faz parte do calendário oficial do município e será realizado no vibrante Distrito do Design, compreendendo as avenidas Rio Branco, São João, Madre Paula e Anchieta.

Idealizada por Carmem Alvim, a DWalk 2023 é um elo entre São José dos Campos e os grandes eventos de design globais. Com curadoria da food designer Mariana Bacci, a programação promete ser um marco, estabelecendo a cidade como referência em design, inovação e criatividade.

Os participantes serão imersos em uma variedade de atividades que incluem exposições, talks, workshops e experiências gastronômicas.

DWalk 2023 – Semana de Design do Vale

A programação, repleta de insights e inovação, incluirá renomados profissionais e marcas, contribuindo para a visão de São José dos Campos como uma cidade inteligente, resiliente e inovadora. Do design de produtos à sustentabilidade e diversidade, a DWalk 2023 será um evento imperdível para profissionais, entusiastas e admiradores do design.