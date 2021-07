Corinthians realiza campeonato de Surf em Ubatuba

– Vencedor do 1.º Circuito Corinthians Surf Club terá como prêmio uma scooter elétrica da Mobyou

Nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2021, acontecerá a primeira etapa do Circuito Corinthians Surf Club, nas areias da Praia de Itamambuca, em Ubatuba, São Paulo. A segunda será nos dias 30 e 31 de outubro, quando o campeão do circuito profissional masculino ganhará uma scooter elétrica da Mobyou – empresa especializada em mobilidade elétrica – e no feminino, uma passagem para o Peru.

Após o sucesso do Surf Treino 2020 e a parceria com o Departamento de Esportes Radicais do Corinthians houve a alteração do nome do campeonato. Essa união proporcionou mais visibilidade e credibilidade. “O Corinthians vem agregar valor ao evento e principalmente ao esporte. Estamos empolgados com essa edição”, diz Wellington Dantas, organizador do evento.

Para competir, as inscrições precisam ser feitas com antecedência pelo (12) 98843-3948 e efetuar o pagamento da taxa, que varia de acordo com a categoria: sub 14, R$ 140; sub 16, R$ 170; profissional feminino, R$ 250 e profissional masculino, R$ 300.

Circuito Corinthians Surf Club é homologado pela Confederação Brasileira de Surf, o que amplia os horizontes e contribui para que se tenha participação de surfistas de grande peso nacional e internacional.

Os irmãos Dantas, Wiggolly e Weslley – ambos patrocinados pelo Corinthians e Mobyou, – são presença certa na competição. A paixão do Wiggolly pelo surf começou desde muito pequeno. Incentivado pela família, com apenas 15 anos foi coroado Quiksilver King of the Groms, na França, ao vencer um dos mais disputados campeonatos de Groms (jovens surfistas). Hoje é um surfista profissional, que entrou no WQS em 2008 e na ASP World Tour em 2015, conquistou diversos títulos e levou o Brasil para a elite deste esporte no mundo.

“Guigui”, como é chamado, teve um 2020 marcante. Atualmente é o 6º lugar no ranking mundial WQS 2020; tem o único título brasileiro das 15 etapas do Volcom Pipe Pro 2020 – competição que faz parte do calendário do World Surf League – no Havaí; foi 3º lugar, em Fernando de Noronha, pela WQS; campeão do Surf Treino 2020 e terceiro colocado na etapa Ubatuba do CBSurf PRO 2020, o que abre caminho para o retorno ao Championship Tour (CT). “A expectativa é grande em competir, principalmente porque é no quintal de casa; estou bem focado”, afirma Wiggolly, hoje com 31 anos.

Também nascido e criado perto das ondas de Ubatuba, o irmão mais novo, 22 anos, Weslley – campeão mundial júnior e campeão sul-americano pro-júnior – é uma revelação e tem despontado nos campeonatos. O ano passado também foi especial para ele: teve o primeiro desafio no circuito mundial QS 5.000 OI Hang Loose Pro Contest, em Fernando de Noronha, em que foi vice-campeão. “Quero um bom resultado, mostrar meu surfe e dar um show para as pessoas que estiverem prestigiando o evento”, conta Weslley, que quer homenagear a vó, falecida este ano, com o pódio.

Realizado pela família Dantas, o Circuito Corinthians Surf Club tem como patrocinadores masters Corinthians, Mobyou e Saint Martin. Conta com apoio da Associação Ubatuba de Surf, Cauana, Dr. Mundi, Greenish, Pico da Tribo, Mormaii, Normandie, Pigmeu, Pro – Lite, Quintal do Marinho, Silvia Indaiá, Simedi, Surfline e Wizard.

Edna Murad Hadlik- Diretora do Departamento de Esportes Radicais do Corinthians

“Agora que o surf se tornou olímpico, aumentou a visibilidade do esporte; com isso o evento ganhou mais destaque para que novas empresas também incentivem o esporte e os atletas. Queremos oferecer um evento que agregue para o crescimento profissional dos surfistas e da modalidade”, diz Edna Murad Hadlik- Diretora do Departamento de Esportes Radicais do Corinthians.

Sergio Ferreira, sócio da Mobyou

“Esportes como o surf fazem parte do lifestyle que acreditamos; são atletas que representam a bandeira da sustentabilidade e que podem ser e fazer diferente. Trabalhamos com mobilidade elétrica, temos visão de futuro, e queremos incentivar os talentos do surf”, afirma Sergio Ferreira, sócio da Mobyou.

O evento colocará em prática os protocolos de prevenção da Covid- 19, como aferir temperatura, disponibilizar álcool em gel, uso de máscara e incentivo ao distanciamento social.

1ª etapa – Circuito Corinthians Surf Club

Praia de Itamambuca – Ubatuba, São Paulo

Data: 31 de julho e 01 de agosto

Horário: 8h

Vagas limitadas para competidores

Inscrições antecipadas: (12) 9.8843.3948