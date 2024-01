Vai-Vai confirma Racionais, Djonga e Negra Li em festa de comemoração aos 94 anos da escola

A celebração ocorrerá no dia 27 de janeiro de 2024 (sábado) no Anhangabaú e contará também com Dexter, Thaide, Doce Encontro, Rappin’ Hood, Dj Fabio Rogério, Rafrou Godzilla, Di Função, Tasha e Tracie, Athalyba Man, DJ Cia, Nelson Triunfo e, claro, a bateria Pegada de Macaco

Uma das principais agremiações do Carnaval Brasileiro e maior campeã da tradicional festa paulistana, o Vai-Vai, comemora seus 94 anos.

Com 9 títulos como Cordão, 15 do Grupo Especial e 10 vice-campeonatos, a escola de samba celebra em janeiro de 2024 mais um ano com uma festa mais que especial.

O evento será no dia 27 de janeiro de 2024 (sábado) no Anhangabaú, palco de grandes acontecimentos da cidade e contará com grandes atrações que se identificam e muito com o que a escola levará para o Anhembi este ano: Racionais MCs, Negra Li, Djonga, Dexter, Thaide, Doce Encontro, Rappin’ Hood, Dj Fabio Rogério, Rafrou Godzilla, Di Função, Tasha e Tracie, Athalyba Man, DJ Cia e Nelson Triunfo, e, claro, a bateria Pegada de Macaco.

Como enredo de 2024, o Vai-Vai apresentará “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”, mostrando a rua como espaço em constante disputa pela arte na cidade de São Paulo. Celebra ainda os 40 anos da cultura Hip Hop no Brasil, exaltando a arte urbana por meio de suas vertentes – DJ, MC, Break e Grafitti. Ou seja, nada melhor do que comemorar no centro da cidade, com grandes ícones da cultura.

Sobre o enredo – Capítulo 4, Versículo 3

Lançada em 1994 pelos Racionais Mc’s, Capítulo 4 Versículo 3 é, também, um manifesto. Um retrato, um hino, um ícone que marca época, gerações e todo esse movimento cultural ao qual o Vai-Vai se refere no enredo.

Desta forma, o Vai-Vai – Escola de Samba do povo, da rua, do gueto – se torna porta-voz em um movimento que vai muito além do desfile que acontece em 10 de fevereiro de 2024. A escola propõe uma nova ordem para a cultura de São Paulo.

Sobre a escola

O Vai-Vai é uma das escolas de samba mais tradicionais de São Paulo.

Completamos 94 anos de existência em 01/01/2024! Nossa história atravessa gerações e com muito amor por nosso pavilhão, perdurará para sempre

O Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai é uma das principais agremiações do Carnaval Brasileiro e a maior campeã do Carnaval de São Paulo com 9 títulos como Cordão, 15 títulos do Grupo Especial e 10 vice-campeonatos.

Vai-Vai

O Vai-Vai, uma das mais populares escolas de samba de São Paulo, é oriunda de um grupo de sambistas que animavam a beira de campo nos jogos de um time de futebol dos anos 1920, o “Cai-Cai”. Sempre vistos como penetras e arruaceiros, sendo apelidados de modo jocoso como “a turma do Vae-Vae”, expulsos do Cai-Cai, eles criaram o “Bloco dos Esfarrapados”, e paralelamente, o ‘Cordão Carnavalesco e Esportivo Vae-Vae’, que foi oficializado em 1930.

O nome “Saracura”, sempre associado à escola, se deriva do riacho que corta o bairro do Bixiga e tinha essa ave de pernas finas abundante em suas margens. As cores do Vai-Vai são as mesmas cores do time Cai-Cai, invertidas, ou seja, se o Cai-Cai era Branco e Preto, o Vai-Vai fixou as cores em Preto e Branco. Os símbolos são uma coroa e ramos de café. A coroa simboliza a realeza e a magnitude da raça negra, naquela época era comum os negros se tratarem carinhosamente de “Oi Meu Rei, Oi Minha Rainha”, e os ramos de café simbolizam a maior fonte de riqueza econômica de São Paulo à época.

Uma vez que os desfiles das escolas de São Paulo foram oficializados em 1968, os cordões ainda tentaram resistir durante 3 anos, porém foram forçados a se adaptar à época, e em 1972, o cordão Vai-Vai se transformou em escola de samba. Na bateria foram introduzidos instrumentos leves como tamborim, pandeiro e cuíca, além do andamento e batida de samba, que se tornaram mais leves e com mais balanço. O estandarte cedeu lugar ao pavilhão e então nasceram a comissão de frente, a ala das baianas e as alegorias de mão.

Seus ensaios aconteciam tradicionalmente nas ruas do bairro, atraindo milhares de componentes, visitantes e turistas estrangeiros. Agora, com a desapropriação da antiga Sede Social devido as obras do Metrô de São Paulo, estamos promovendo nossos ensaios temporariamente na Quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Festa de comemoração dos 94 anos da Vai-Vai

Data: 27 de janeiro de 2024 (sábado)

Início do evento: a partir das 20h

Local: Vale do Anhangabaú ( Rua Formosa, s/n – São Paulo))

Acesso para deficientes: sim

Classificação:18 anos

Ingressos: Pista (2º lote): R$ 120,00 | Camarote (2º lote): R$ 450,00.

Compras de ingressos: online pelo site https://www.ingresse.com/aniversario-da-vai-vai-94-anos#comprar