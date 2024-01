Alphaville arrecada alimentos para doação em São José dos Campos

Para estimular boas práticas, a Alphaville promoveu na última sexta-feira (18) doação de alimentos em São José dos Campos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, foram distribuídos 82kg de mantimentos arrecadados no último “Plantando Raízes”, evento para clientes realizado no fim de 2023.

A doação de alimentos foi organizada pela equipe de relacionamento com o cliente da Alphaville, em parceria com a Fundação Alphaville. Localizada no bairro Urbanova, a Associação Santa Mônica, que é vinculada à Paróquia de Santo Agostinho, proporcionou a entrega dos mantimentos e é uma entidade beneficiada pela ação.

“É prioridade para a companhia ter uma programação estruturada de ações que visam boas práticas sociais e de preservação do meio ambiente. Os eventos em parceria com a Fundação Alphaville têm produzido efeitos consistentes para a conexão dos moradores entre si e com a comunidade local”, afirma Robson Costa, gerente de relacionamento da Alphaville.

O “Plantando Raízes”, realizado pela Alphaville em 2023, celebrou a entrega do Terras Alpha São José dos Campos. Além da arrecadação de mantimentos, o evento contou com a participação de clientes no plantio de mudas de árvores para simbolizar suas raízes familiares no residencial. A Alphaville permanece atenta às demandas de caráter socioeconômico e aberta a parcerias para trabalhar pelo bem-estar das comunidades.

Sobre a Alphaville

A Alphaville surgiu em 1973, na cidade de Barueri-SP, com um propósito pioneiro de idealizar e construir loteamentos residenciais e comerciais de qualidade, inovadores, sustentáveis e exclusivos dentro do segmento urbano. Atualmente está presente em 23 estados, além do Distrito Federal, e oferece aos clientes empreendimentos que proporcionam conforto, segurança e comodidade. A empresa também idealizou e mantém a Fundação Alphaville, organização sem fins lucrativos que atua para fortalecer pessoas e comunidades vulneráveis nas regiões em que a empresa está presente. Mais informações, acesse aqui. Siga a Alphaville no Instagram.