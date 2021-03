Colégio promove treinamentos para olimpíadas acadêmicas

As olimpíadas acadêmicas são um ótimo recurso para o estudante que busca ampliar seus conhecimentos sobre várias disciplinas e se preparar para a conquista de uma vaga em universidade pública. Por isso, o Colégio Singular, com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, incentiva seus alunos, a partir do Ensino Fundamental, a participarem dessas atividades, inclusive com treinamentos específicos.

Nos dias 10, 17 e 24 de abril (sábado) acontecerá o Treinamento de Astronomia, uma atividade focada na OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e é aberto para alunos da rede e de escolas parceiras, do 6º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. O curso será ministrado pelo professor Flávio Alarsa, por meio da plataforma Google Classroom.

Entre os assuntos abordados nas aulas estão: aspectos gerais da Astronomia; dimensões do universo observável; matéria, matéria escura e energia escura; Copérnico, Galileu, Kepler e Newton; características e evolução do sistema solar; navegação espacial ao sistema solar; sondas espaciais; descoberta de novos objetos no sistema solar; perspectivas de uma viagem tripulada ao planeta Marte; o Sol – características estelares e descoberta de planetas extra-solares; evolução e o final da vida estelar – anãs brancas e buracos negros; nossa galáxia, nebulosas e aglomerados estelares; Astronomia extragaláctica – elementos de Cosmologia e o Big Bang, além do futuro do ser humano no espaço e a procura de vida fora da Terra.

Também no dia 10, das 11h45 às 12h30, a professora Sandra Perez ministrará o Treinamento para a Olimpíada de História. A reunião será virtual, voltada para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio e terá a finalidade apresentar a estrutura da competição.

