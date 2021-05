Como escolher a melhor toalha de banho?

Esse item é essencial para garantir conforto e uma secagem eficiente ao sair do banho. Por isso, confira algumas dicas antes de comprar a sua!

Tomar um bom banho é um ritual simples e fundamental para garantir a saúde do corpo e da mente. Por ser um ato cotidiano, muitas vezes esse momento tão potente acaba passando despercebido e sendo feito de modo apressado.

Contudo, é preciso atenção para dar ao banho a importância que ele merece. Além de garantir bons produtos para cuidar da pele e do cabelo, deve-se ter cuidado com a temperatura da água e a qualidade das toalhas. Por isso, se você precisa renovar as toalhas da sua casa e está na busca de peças novas, veja alguns fatores importantes para analisar antes de comprá-las.

Tipo de fio

Um fator importante a ser considerado é o tipo de fio. Cada um deles oferece algumas vantagens. O fio simples, por exemplo, garante toque macio e delicado e apresenta uma alta maleabilidade, o que torna a toalha fácil de dobrar. Por outro lado, o fio duplo é mais resistente, sendo mais encontrado em locais em que a troca de toalhas é bastante frequente – como hotéis e pousadas, por exemplo.

Já o fio cardado possui bastante maciez e garante boa secagem, mas é mais propenso à formação de bolinhas e não passa pela penteadeira. Por fim, o fio do tipo penteado é ideal para quem busca mais durabilidade.

Tecido

O tecido é outro aspecto primordial para garantir a melhor toalha de banho. O algodão tradicional costuma ser o tecido mais utilizado, já que pode garantir maciez e uma secagem eficiente. Isso ocorre quando as fibras do algodão permitem uma boa circulação de ar entre suas tramas, o que reduz as chances de essa peça provocar problemas como alergias.

Existem outros tipos de algodão, como o pima, que apresenta uma ótima qualidade da fibra, sendo considerado um tecido mais sofisticado. Sua fibra é a mais fina e longa de todas, o que reduz as chances de rompimento e torna o algodão um dos tecidos mais resistentes sem formar bolinhas ao ser lavado na máquina.

O modal é outro tecido bastante utilizado. Ele não é composto de algodão, mas se trata de uma fibra produzida pelo processo de viscose, o que faz essa toalha ter um elevado grau de absorção, suavidade, maciez e brilho diferenciado. Outra vantagem é que esse tecido apresenta maior resistência à água e acumula menos resíduos após a lavagem.

Tamanho e grossura

O tamanho e a grossura são outros elementos essenciais para garantir o seu conforto em relação à toalha. O tamanho mais comum é aquele com dimensões entre 70 cm de largura e 140 cm de altura — tamanho que também serve para as crianças. Tamanhos maiores podem apresentar 90 cm de largura e 150 cm de altura.

No que se refere à grossura, é necessário verificar a gramatura (número de gramas por metro quadrado). Quanto maior é a gramatura, maior o volume e mais macia é a toalha.

Toalhas com gramatura a partir de 500 g/m² são mais confortáveis e pesadas. Modelos com gramatura menor são menos macias, porém mais leves e menos volumosas (o que a torna uma ótima opção para ser levada em viagens).

Cor

As cores são fundamentais para compor qualquer ambiente e a decoração de qualquer espaço. Por isso, escolha toalhas com cores que te façam sentir mais confortável e estejam alinhadas com a decoração do seu banheiro.

É bom ter em mente que cores mais claras costumam ser mais fáceis de combinar e de manter, apresentando menos riscos de desbotar ou manchar com o passar do tempo. Já as toalhas coloridas são tingidas, o que pode endurecer o tecido e torná-las menos confortáveis.