Como lidar com imprevistos durante a construção ou reforma

Só de pensar em uma construção ou reforma pode ser que uma leve dor de cabeça surja em um indivíduo, tudo isso por causa das diversas preocupações que estão associadas a essas atividades, passando pela compra de material, contratação de pessoal e muito mais.

Inclusive, quanto maior for o tamanho dessa sua obra, maior se torna o nível de problemas a serem resolvidas, já que para algumas reformas pode ser necessário até mesmo contar com permissões externas, seja do seu condomínio ou de órgãos governamentais.

Tudo isso faz muitas vezes com que alguém desista da sua obra dos sonhos em seu quarto, ou pelo menos fazendo um adiamento quase que interminável, deixando para o futuro algo que poderia ser facilmente resolvido, diante da conclusão dessa sua obra em questão.

Muitas vezes essas responsabilidades se mostram necessárias até mesmo para algumas empresas, como pode ser o caso de uma administradora de condomínios, que ao identificar um problema de vazamento na área precisa arcar com esses prejuízos gerais.

Nesse caso estamos falando de grandes obras, no entanto, às vezes algo simples como pendurar um quadro na parede pode acabar se tornando um grande incômodo. Isso se ao colocar um prego na parede você terminar furando algum cano criando problemas maiores.

Por coisas do tipo, é sempre importante contar com o auxílio de serviços profissionais, de modo a evitar com que situações como essa citada possam ocorrer em sua casa, fazendo com que um simples reparo possa se tornar em uma obra quase que interminável.

Lembrando que esse tipo de atenção pode ser expandida tanto para quem busca apenas reformar sua varanda como também para quem gerencia uma empresa de energia solar, isso diante do desejo dessa companhia de ampliar as dimensões do negócio como um todo.

Óbvio que existe um grau de diferença de acordo com o tipo de obra a ser realizada, no entanto, algo que todas elas dividem em comum é que caso algo fuja do planejado é importante contar com outro plano reserva, para não ser tão impactado por tais problemas.

Inclusive, diante dessa situação é importante adotar algumas táticas de segurança, prevendo tudo o pior que possa acontecer durante uma reforma, para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível, evitando que algo pequeno vire um empecilho maior.

Desafios comuns de uma reforma ou construção

Para concluir qualquer tipo de projeto é importante estar atento a todas as atividades a serem concluídas, seja nesse caso com a lista de compras no supermercado ou até mesmo com as atividades de gestão de uma companhia que busca ampliar as suas vendas.

O mesmo pode ser dito sobre a organização de uma obra, com o seu número de responsabilidades crescendo de acordo com nível desse projeto, diferenciando assim o trabalho de uma construtora e de uma simples reforma a se fazer em sua casa.

Seja qual for o nível do seu projeto, é importante contar com um planejamento prévio, passando tanto pelo número de materiais a serem usados como também ao nível de profissionais a se contratar, tudo isso a entrar no orçamento da obra a ser feita.

Se engana quem acha que acha que esse tipo de plano não é importante para quem pensa em fazer uma reforma pequena em casa, ficando responsável por todas as atividades, já que dependendo do tempo gasto sua vida profissional ou pessoal pode ser afetada.

Junto a isso, ainda é preciso buscar você mesmo por certos valores no mercado, tal como portão de alumínio preço, ao invés de receber o orçamento completo por parte de uma empresa que possa se responsabilizar por tal tipo de aplicação dentro de sua residência.

Logo, frente a esse tipo de situação se mostra relevante saber qual o melhor tipo de atitude a ser tomada, seja a tomar a frente de uma obra você mesmo ou então ao recorrer ao auxílio de profissionais que possam ser úteis na realização desses serviços em seu lar.

De forma independente a saída tomada, é importante levar em conta que mesmo todo o planejamento do mundo não consegue evitar com que problemas atrapalhem sua obra, a ponto de deixar ela muito mais cara ou até mesmo adiar a finalização desse seu projeto.

Apesar de ser impossível evitar certos incômodos, isso não significa que não existam maneiras adequadas de se lidar com todas essas situações, com isso devendo contar na preparação de quem for encomendar um polimento de pisos ou qualquer outro ofício.

Lidando com imprevistos em sua obra

Cuidar de uma obra pode ser como gerenciar uma empresa. Um dia seu negócio está no auge, aí surge uma crise financeira e todas as suas transações entram em risco. A diferença é que aqui pode se tratar da aplicação de cimento ou instalação de uma lâmpada.

Mas assim como uma marca pode sobreviver a um período de instabilidade econômica, sua obra também pode ser finalizada com sucesso frente a um imprevisto, tudo a depender do bom planejamento a ser adotado, dando atenção a cada problema que possa surgir.

Frente a isso, para que tudo ocorra bem com sua construção ou reforma, indo da aplicação de juntas de dilatação até a simples pintura das suas paredes, é importante adotar algumas práticas de segurança para evitar problemas maiores em sua obra, o que inclui:

Definir um bom cronograma

Uma das primeiras coisas a se fazer antes de iniciar uma obra é fazer uma previsão de quanto tempo ela irá durar, usando desse cronograma para definir uma série de etapas de segurança em relação a realização adequada da sua reforma.

Quanto maior for o tempo de uma obra, maiores podem ser os custos dela, logo, quase seu projeto demora muito mais que o esperado o valor dessa reforma pode crescer, a ponto de estourar o seu orçamento. Para evitar isso é importante seguir o seu cronograma.

A questão é que diversas são as possibilidades que podem afetar tal calendário, sendo importante então contar com alguns dias extras, quase como uma margem de segurança. É válido lembrar que os preços podem subir no mercado, tudo isso atrelado ao tempo da obra.

Contar com uma reserva financeira

Como foi descrito acima, ultrapassar o cronograma de uma obra é algo que pode elevar bastante o valor dela e muitas vezes isso pode acabar sendo inevitável. O maior problema surge mesmo quando você não possui recursos para dar continuidade a tal projeto.

Para evitar esse tipo de problema, a ponto de se ter dinheiro suficiente para arcar com gastos diversos, como aumentar sua encomenda de blocos de isopor, caso a quantidade atual se mostre insuficiente, é válido então contar com uma reserva de dinheiro.

Esse capital extra deve ser destinado justamente para lidar com possíveis imprevistos, fazendo parte do orçamento de uma obra. Sobre o valor da sua reserva, é importante que ela acompanhe o nível do seu projeto, de forma a se proteger de qualquer modo.

Prepara-se contra problemas climáticos

Enquanto muitos problemas em uma obra são fáceis de serem lidador, existem aqueles que são quase inevitáveis, sendo esse o caso da natureza em si, que através de suas condições climáticas pode revelar situações pouco agradáveis para sua reforma, incluindo:

Chuvas;

Tempestades;

Ventos;

Alagamentos.

A exposição do seu material de trabalho, como areia, a esse tipo de condições pode acabar por prejudicar sua obra, assim como a necessidade de adiá-la. Nesse caso, um calor excessivo também deve ser considerado, pois pode aumentar o cansaço dos trabalhadores.

Mesmo sendo impossível controlar o clima é possível se preparar contra ele, montando um cronograma de trabalho de acordo com a previsão do tempo para os próximos dias, tudo isso para escolher o melhor dia para se instalar um portão automático, por exemplo.

Falta de materiais

Às vezes uma obra pode exigir mais materiais que o esperado, com a falta de tais peças prejudicando a realização de tal obra. Uma das causas desse problema pode ser a falta de entrega de materiais de acordo com os seus fornecedores contactados.

Para esses casos é sempre importante manter o contato com outras lojas de materiais de construção, por exemplo, de modo a evitar que sua obra atrase por causa de uma demora na entrega de peças ou até mesmo com a incapacidade de cumprirem o combinado.

Falta de profissionais

Assim como a falta de materiais, uma obra pode ser prejudicada por meio da ausência de profissionais que iriam atuar com a aplicação de concreto polido em uma quadra. Muitas são as questões pessoais que podem estar por trás disso, tudo considerado em uma obra.

Contar com uma equipe de emergência, que possa substituir um profissional em falta, é algo que pode resolver esse problema, se destacando nesse caso o contrato com agências do ramo.

A partir de tudo isso é possível garantir com que tudo funcione da melhor maneira dentro da sua obra, sendo assim uma forma de se certificar que sua reforma ou construção saia justamente como o planejado, sem que nada atrapalhe os seus resultados.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Foto de Rene Asmussen: https://www.pexels.com/pt-br/foto/renovacao-de-casa-3990359/