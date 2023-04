Vacinação contra a influenza ganha reforço na proteção em idosos este ano

Imunizante com uma concentração quatro vezes maior de antígenos e eficácia e segurança comprovadas chega à São José dos Campos

A gripe é uma infecção viral comum que pode ser fatal, especialmente em grupos de alto risco. Altamente transmissível ela atinge mais de 600 milhões de pessoas por ano mundialmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e é responsável por 650 mil óbitos.

Influenza

A melhor e principal forma de se proteger contra a gripe é através da vacinação que além de prevenir a propagação da doença, reduz o risco de hospitalização e morte relacionadas à influenza. Outono e inverno são as estações de maior prevalência da doença e o início dessas estações, a época de buscar proteção.

Nesses esforços, São José dos Campos, que iniciou sua 25ª Campanha de Vacinação contra a Influenza, no último dia 10, ganha mais um aliado de peso: a vacina Efluelda, que contém quatro vezes mais antígenos (substância que produz anticorpos) do que a quadrivalente padrão, sendo eficaz na prevenção da doença e suas complicações, incluindo hospitalizações por pneumonia e eventos cardiorrespiratórios.

Sabin Diagnóstico e Saúde

Disponível na unidade matriz do Sabin Diagnóstico e Saúde em São José dos Campos (Rua Francisco Paes, 165, Centro), a versão com alta concentração de antígenos está licenciada para pessoas com mais de 60 anos e consegue elevar ainda mais a proteção dos idosos. A Efluelda produz uma proteção 24% maior e reduz os riscos de complicações e internação pela doença entre esse público. Assim como outras vacinas quadrivalentes, protege contra dois tipos vírus de Influenza A, o H1N1 e o H3N2, e duas sublinhagens de Influenza B, a Austria/Victoria e Phuket/Yamagata. Para quem tem menos de 60 anos, o Sabin oferece a vacina padrão, atualizada com os mesmos vírus.

A médica infectologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Luciana Campos, reforça que a imunização deve ser uma preocupação geral. “A vacinação é uma das formas mais eficazes e seguras de prevenção. É importante que todas as pessoas se vacinem não apenas para proteger a si mesmas, mas também para proteger os outros. Quando nos vacinamos, nos protegemos de duas formas, fortalecendo nosso organismo e impedindo que a doença se espalhe, por isso a vacinação não protege só quem recebe o imunizante, mas toda a comunidade”, explica.

“Todas as vacinas utilizadas atualmente, sejam quadrivalentes, disponíveis na rede privada, ou trivalente, oferecidas na rede pública, são seguras e eficazes. É extremamente importante que as pessoas, principalmente aquelas que pertencem aos grupos prioritários, busquem a prevenção com uma dessas vacinas indicadas para sua idade ou condição clínica”, completa.

Fazem parte do grupo de risco e, portanto, precisam priorizar a imunização: gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos que apresentam doenças crônicas, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade (IMC ≥ 40), diabetes e imunossupressão. “Essas pessoas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas mais graves da doença. O vírus da gripe pode abrir portas para complicações respiratórias mais graves, a exemplo da pneumonia viral ou bacteriana, entre outros agravamentos”, aponta a médica.

Grupo Sabin

Grupo Sabin | Referência em saúde, destaque na gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades onde está presente, o Grupo Sabin nasceu na capital federal, fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Costa, em 1984. Hoje conta com cerca de 7000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas.

Presente em 15 estados, além do Distrito Federal, a empresa oferece serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental às 78 cidades em que está presente e atende mais de 7 milhões de clientes ao ano em 350 unidades distribuídas de norte a sul do país.

O ecossistema de saúde do Grupo Sabin integra um portfólio de negócios que contempla análises clínicas, diagnósticos por imagem, anatomia patológica, genômica, imunização e check-up executivo. Além disso, contempla também serviços de atenção primária contribuindo para a gestão de saúde de grupos populacionais por meio de programas e linhas de cuidados coordenados, por meio da Amparo Saúde e a plataforma integradora de serviços de saúde – Rita Saúde – solução digital que conta com diversos parceiros como farmácias, médicos e outros profissionais, promovendo acesso à saúde com qualidade e eficiência.

Imagem de LuAnn Hunt por Pixabay