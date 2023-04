São José EC joga por um empate no jogo de volta para garantir vaga à final e o acesso

Com o resultado, o São José joga por um empate no jogo de volta para garantir vaga à final e o acesso

Na tarde deste sábado (22), o Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, foi palco de uma partida emocionante entre Grêmio Prudente e São José, no jogo de ida das semifinais do Paulistão A3. Com o empate sem gols, o São José saiu na frente na disputa por uma vaga na final e pelo acesso ao Paulistão Kia A2 por ter melhor campanha geral.



Com o resultado, o São José joga por um empate no jogo de volta para garantir o acesso. Por ter melhor campanha geral, o clube possui a vantagem de empate no placar agregado. Já o Grêmio Prudente precisa vencer por qualquer placar para se classificar. A partida decisiva será no próximo sábado (29), às 16h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.



Durante o primeiro tempo, as duas equipes se mostraram equilibradas em suas propostas. O Grêmio Prudente teve maior controle da bola e criou algumas oportunidades, porém parou na boa atuação defensiva do São José.





Aos 24 minutos, Édipo recebeu em boa condição, mas a marcação se recuperou rapidamente, impedindo a finalização. Na sequência, Rafinha tentou o arremate, mas não teve sucesso. Pouco depois, Luquinha chutou, mas acabou bloqueado pela zaga rival. Wandson também tentou pela quarta vez, mas não conseguiu mandar para as redes.



Quatro minutos depois, Félix cruzou para Édipo, que deixou para Wandson chegar chutando da entrada da área, levando perigo ao gol de Ariel. Já nos minutos finais, Édipo antecipou um cruzamento de Hélder para Matheus Abreu, que cabeceou com perigo, mas para fora.



No segundo tempo, a partida começou truncada, com o time visitante exercendo boa marcação. Depois, o Grêmio Prudente passou a dominar a partida e criar chances mais claras. Quem brilhou, porém, foi o goleiro visitante, Ariel. Na primeira boa chance, Wandson cruzou na área e Adailson apareceu no meio da zaga para cabecear, mas Ariel fez uma boa defesa e encaixou a bola.





Nos minutos finais, após a pressão do Grêmio Prudente durante o segundo tempo, o jogo ganhou em intensidade e emoção. Aos 44 minutos, Elias voltou a arriscar da entrada da área e Ariel fez uma grande defesa. Aos 46 minutos, o São José teve a sua principal chance de gol, com Giovanni chutando para uma grande defesa do goleiro Luiz. No rebote, o goleiro do Grêmio Prudente voltou a salvar o time da casa. No segundo rebote, Gustavo Henrique acertou a trave.



No contra-ataque, o Grêmio Prudente levou perigo, com a bola sobrando livre no setor ofensivo, mas Ariel apareceu bem novamente. Aos 49 minutos, Affonso, do Grêmio Prudente, quase marcou após pegar a sobra na área, mas a zaga do fez bom corte e evitou o gol, confirmando o 0 a 0 como resultado final.

