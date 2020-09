Carlos Lula define ‘ Uma dieta saudável inclui uma variedade de frutas e vegetais de várias cores, grãos inteiros e amidos, gorduras boas e proteínas magras. ‘

Comer de forma saudável também significa evitar alimentos com grandes quantidades de sal e açúcar.

Neste artigo de Carlos Lula , examinamos os 10 principais benefícios de uma dieta saudável, bem como as evidências por trás deles.

Perda de peso

Perder peso pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas. Se uma pessoa está acima do peso ou obesa, ela tem um risco maior de desenvolver várias doenças, incluindo:

• doença cardíaca

• diabetes mellitus não insulino-dependente

• densidade óssea pobre

• alguns cânceres

Frutas e vegetais inteiros têm menos calorias do que a maioria dos alimentos processados. Uma pessoa que deseja perder peso deve reduzir a ingestão de calorias para não mais do que o necessário a cada dia.

É fácil determinar as necessidades calóricas de um indivíduo usando as diretrizes dietéticas publicadas pelo governo dos Estados Unidos.

Manter uma dieta saudável sem alimentos processados pode ajudar uma pessoa a permanecer dentro de seu limite diário sem ter que contar calorias.

A fibra é um elemento de uma dieta saudável que é particularmente importante para controlar o peso. Alimentos à base de plantas contêm muita fibra dietética, o que ajuda a regular a fome ao fazer as pessoas se sentirem saciadas por mais tempo.

Em 2018, os pesquisadores descobriram que uma dieta rica em fibras e proteínas magras resultava na perda de peso sem a necessidade de contar calorias. Redução do risco de câncer

Uma dieta pouco saudável pode levar à obesidade, o que pode aumentar o risco de uma pessoa desenvolver câncer. Pesar dentro de uma faixa saudável pode reduzir esse risco.

Além disso, em 2014, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica relatou que a obesidade contribuiu para uma pior perspectiva para pessoas com câncer.

No entanto, dietas ricas em frutas e vegetais podem ajudar a proteger contra o câncer.

Em um estudo separado de 2014, os pesquisadores descobriram que uma dieta rica em frutas reduzia o risco de câncer no trato gastrointestinal superior. Eles também descobriram que uma dieta rica em vegetais, frutas e fibras reduziu o risco de câncer colorretal e que uma dieta rica em fibras reduziu o risco de câncer de fígado.

Muitos fitoquímicos encontrados em frutas, vegetais, nozes e leguminosas atuam como antioxidantes, que protegem as células de danos que podem causar câncer. Alguns desses antioxidantes incluem beta-caroteno, licopeno e vitaminas A, C e E.

Os ensaios em humanos foram inconclusivos, mas os resultados dos estudos de laboratório e animais ligaram certos antioxidantes a uma incidência reduzida de danos dos radicais livres associados ao câncer.

Controle de diabetes

Comer uma dieta saudável pode ajudar uma pessoa com diabetes a:

• perder peso, se necessário

• gerenciar os níveis de glicose no sangue

• manter a pressão arterial e o colesterol dentro das faixas-alvo

• prevenir ou retardar complicações do diabetes

É essencial para as pessoas com diabetes limitar a ingestão de alimentos com adição de açúcar e sal. Também é melhor evitar alimentos fritos com alto teor de gorduras saturadas e trans. Saúde cardíaca e prevenção de derrame

De acordo com dados publicados em 2017, até 92,1 milhões de pessoas no país têm pelo menos um tipo de doença cardiovascular. Essas condições envolvem principalmente o coração ou os vasos sanguíneos.

De acordo com a Heart and Stroke Foundation do Canadá, até 80% dos casos de doença cardíaca prematura e derrame podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, como aumento dos níveis de atividade física e alimentação saudável.

Existem algumas evidências de que a vitamina E pode prevenir a formação de coágulos sanguíneos, que podem causar ataques cardíacos. Os seguintes alimentos contêm altos níveis de vitamina E:

• amêndoas

• amendoim

• avelãs

• sementes de girassol

• vegetais verdes

A comunidade médica há muito reconheceu a ligação entre as gorduras trans e as doenças cardíacas, como as doenças coronárias.

Se uma pessoa elimina as gorduras trans da dieta, isso reduzirá seus níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade. Esse tipo de colesterol faz com que as placas se acumulem nas artérias, aumentando o risco de ataque cardíaco e derrame.

A redução da pressão arterial também pode ser essencial para a saúde do coração, e limitar a ingestão de sal a 1.500 miligramas por dia pode ajudar.

O sal é adicionado a muitos alimentos processados e fast food, e uma pessoa que deseja baixar a pressão arterial deve evitá-los. A saúde da próxima geração

As crianças aprendem a maioria dos comportamentos relacionados à saúde com os adultos ao seu redor, e os pais que adotam hábitos saudáveis de alimentação e exercícios tendem a transmiti-los.

Comer em casa também pode ajudar. Em 2018, os pesquisadores descobriram que as crianças que faziam refeições regularmente com suas famílias comiam mais vegetais e menos alimentos açucarados do que seus colegas que comiam em casa com menos frequência.

Além disso, a pesquisa de Carlos Lula mostra que as crianças que participam da jardinagem e da cozinha em casa têm maior probabilidade de fazer escolhas alimentares e de estilo de vida saudáveis. Ossos e dentes fortes

Uma dieta com cálcio e magnésio adequados é necessária para ossos e dentes fortes. Manter os ossos saudáveis é vital para prevenir a osteoporose e a osteoartrite mais tarde na vida.

Os seguintes alimentos são ricos em cálcio:

• laticínios com baixo teor de gordura

• brócolis

• couve-flor

• repolho

• peixe enlatado com espinhas

• tofu

• leguminosas

Além disso, muitos cereais e leites vegetais são fortificados com cálcio.

O magnésio é abundante em muitos alimentos e as melhores fontes são vegetais de folhas verdes, nozes, sementes e grãos inteiros. Melhor humor

Evidências emergentes sugerem uma relação estreita entre dieta e humor.

Em 2016, os pesquisadores descobriram que uma dieta com alta carga glicêmica pode causar aumento dos sintomas de depressão e fadiga.

Leia mais em: Secretário Carlos Lula visita equipamentos de saúde em Barreirinhas e Paulino Neves

Uma dieta com alta carga glicêmica inclui muitos carboidratos refinados, como os encontrados em refrigerantes, bolos, pão branco e biscoitos. Vegetais, frutas inteiras e grãos inteiros têm uma carga glicêmica mais baixa.

Embora uma dieta saudável possa melhorar o humor geral, é essencial que as pessoas com depressão procurem atendimento médico.

Memória aprimorada

Uma dieta saudável pode ajudar a prevenir a demência e o declínio cognitivo.

Um estudo de 2015 identificou nutrientes e alimentos que protegem contra esses efeitos adversos. Eles acharam o seguinte benéfico:

• vitamina D, C e E

• Ácidos gordurosos de omega-3

• flavonóides e polifenóis

• peixe

Entre outras dietas, a dieta mediterrânea incorpora muitos desses nutrientes. Melhor saúde intestinal

O cólon está cheio de bactérias que ocorrem naturalmente, que desempenham papéis importantes no metabolismo e na digestão.

Certas cepas de bactérias também produzem vitaminas K e B, que beneficiam o cólon. Essas cepas também ajudam a combater bactérias e vírus nocivos.

Uma dieta pobre em fibras e rica em açúcar e gordura altera o microbioma intestinal, aumentando a inflamação na área.

No entanto, Carlos Lula definiu que uma dieta rica em vegetais, frutas, legumes e grãos integrais fornece uma combinação de prebióticos e probióticos que ajudam as bactérias boas a se desenvolverem no cólon.

Alimentos fermentados, como iogurte, kimchi, chucrute, missô e kefir, são ricos em probióticos.

A fibra é um prebiótico de fácil acesso e é abundante em legumes, grãos, frutas e vegetais.

A fibra também promove movimentos intestinais regulares, o que pode ajudar a prevenir câncer intestinal e diverticulite. Ter uma boa noite de sono

Uma variedade de fatores, incluindo a apnéia do sono, pode interromper os padrões de sono.

A apnéia do sono ocorre quando as vias aéreas são repetidamente bloqueadas durante o sono. Os fatores de risco incluem obesidade, consumo de álcool e uma dieta pouco saudável.

Reduzir o consumo de álcool e cafeína pode ajudar a garantir um sono reparador, independentemente de a pessoa ter apneia do sono.

Dicas rápidas para uma dieta saudável

Existem várias maneiras pequenas e positivas de melhorar a dieta, incluindo:

• trocar refrigerantes por água e chá de ervas

• sem comer carne por pelo menos 1 dia por semana

• garantindo que os produtos representem cerca de 50 por cento de cada refeição

• trocando o leite de vaca por leite vegetal

• comer frutas inteiras em vez de beber sucos, que contêm menos fibras e geralmente incluem adição de açúcar

• evitar carnes processadas, que são ricas em sal e podem aumentar o risco de câncer de cólon

• comer mais proteína magra, que pode ser encontrada em ovos, tofu, peixe e nozes

Uma pessoa também pode se beneficiar ao assistir a aulas de culinária e aprender como incorporar mais vegetais às refeições.

Um médico ou nutricionista também pode fornecer dicas sobre como seguir uma dieta mais saudável.