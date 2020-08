Com Minecraft em destaque, documentário revela como games moldam as cidades do futuro

Gaming the Real World’ viaja por diversos países e mostra como os jogos eletrônicos ajudam no processo de desenvolvimento sustentável do mundo

“Sei que nunca estive aqui, mas sinto que já vim. É incrível”. Em poucos olhares, Lydia Winters, diretora de marca da Mojang, percebeu o quanto os games são capazes de transformar a sociedade e o planeta. Por meio do Minecraft, a sua equipe auxiliou no processo de planejamento urbano de uma cidade do Nepal e, ao comparar o virtual ao real, se mostrou espantada e orgulhosa. Essa reação da profissional é apenas um dos momentos especiais do documentário ‘Gaming the Real World’, que está disponível a partir desta semana na Red Bull TV, com tradução em português, e retrata a capacidade de inovação social que os jogos eletrônicos atingiram pelo mundo.

Produzido pela Luckyday Film, a narrativa possui 73 minutos e viaja por diversos países para mostrar como os games têm sido utilizados para melhorar a urbanização das cidades. Logo no começo, o documentário apresenta como os players David Bergström e Emil Andersson aceitaram um convite para revigorar ambientes em Estocolmo visando à socialização dos moradores. Em seguida, projetos no Nepal, Quênia e Estados Unidos ganham destaque.

Documentário foi lançado em 2016, dura 73 minutos e conta com tradução em português (Foto: Divulgação)

“Estamos pegando algo em videogame e usando isso para criar coisas na vida real. Estamos mudando o mundo mesmo”, afirma Lydia Winters, diretora da empresa desenvolvedora de Minecraft, e responsável por diversos projetos de reurbanização por meio do game ao redor do mundo. O documentário ‘Gaming the Real World’ ainda traz exemplos da parceria do Block by Block com a ONU Habitat e depoimento de Susanna Pollack, presidente da Games for Change. Disponível gratuitamente pela Red Bull TV, o conteúdo pode ser acessado por meio do link https://win.gs/2PIxZ0f .