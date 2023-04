LOUNGERIE CELEBRA INAUGURAÇÃO DE LOJA NO VALE SUL SHOPPING

Na última quinta-feira, 13 de abril, a Loungerie inaugurou mais uma de suas unidades em São José dos Campos. A loja, que é referência em moda íntima no país, chegou ao Vale Sul Shopping e celebrou o momento com um coquetel especial, que reuniu empresárias, influenciadoras e representantes da imprensa regional, que além de prestigiarem a inauguração, puderam conhecer um pouco mais da incrível estrutura da loja e seus encantadores produtos.

O evento contou também com a presença da DJ Amanda Grothe, responsável por trazer ao ambiente o agito e animação que a comemoração pedia.

O coquetel foi assinado pela Mundo Verde de São José dos Campos e os doces foram oferecidos pelas empresas Le Petit Macarons e Arte Brigadices. Os registros da noite foram feitos pela fotógrafa Brida Rodrigues.

SOBRE A MARCA LOUNGERIE

Em 2009 a Loungerie chegou ao mercado de moda íntima com um novo conceito em lingerie. Com a ideia de oferecer a melhor experiência e atendimento único no segmento, a Loungerie abriu sua primeira loja no Morumbi Shopping e conquistou seu espaço no mercado de varejo de moda íntima no Brasil.

O grande diferencial da marca é a variedade de produtos. A cada semana é lançada uma nova coleção, oferecendo um portfólio completo em lingerie, loungewear, beleza e acessórios, além das renomadas marcas internacionais DKNY, Hanky Panky, Wacoal e Spanx.

Atualmente a marca possui mais de 80 espalhadas pelo Brasil e continua seu plano de expansão.