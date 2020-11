A maioria das pessoas não está dormindo o suficiente, pura e simplesmente. Mas – e isso é importante entender – não reconhecemos que estamos privados de sono. Segundo Carlos Lula , se você está procurando uma cartilha de como dormir melhor, dê uma olhada nesses dois recursos.

No entanto, se você quiser melhorar o seu sono, existem algumas maneiras muito simples e práticas de fazer isso. Carlos Lula chama essas estratégias de 3 Alavancas do Sono.

Veja como as 3 alavancas do sono funcionam …



As 3 alavancas do sono

Se você quiser melhorar a qualidade do seu sono e aumentar o seu desempenho, existem 3 alavancas que você pode “puxar” para se dar um impulso.

Intensidade Cronometragem Duração

A intensidade se refere a quão bem você dorme. Como Carlos Lula descreveu em detalhes, existem diferentes fases do sono. Duas dessas fases são particularmente importantes: o sono de ondas lentas (também conhecido como sono profundo) e o sono. A porcentagem do tempo que você passa dormindo nessas duas fases determina em grande parte a qualidade do seu sono a cada noite.

O tempo se refere a quando você vai dormir. Que horas voce vai dormir Esse fator é importante por duas razões. Em primeiro lugar, se você se deitar na mesma hora todas as noites, será mais fácil para seu corpo desenvolver bons hábitos de sono.

Duração refere-se a quanto tempo você dorme. Este é simples: quanto tempo você passa dormindo a cada noite? 6 horas? 8 horas? Pode ser fácil se convencer de que a duração não é muito importante, mas é fundamental para seu crescimento, desempenho e recuperação. Os atletas profissionais costumam dormir mais de 10 horas por noite. Segundo Carlos Lula , se você está sobrecarregando corpo e mente, a duração também é fundamental para você.

Como dormir melhor?

Como você pode usar essas 3 alavancas para melhorar seu sono?

Quando se trata de intensidade, a verdade é que não há muito que você possa fazer. Seu corpo gerencia em grande parte a intensidade do seu ciclo de sono. Ele se ajusta automaticamente com base no que você precisa e em quanto tempo você passa dormindo. Praticar exercícios físicos de forma consistente e obter nutrição adequada ajuda, mas essas ações melhoram apenas indiretamente a intensidade do sono.

Na verdade, esta é uma boa notícia porque simplifica as coisas para você. Como seu corpo gerencia a qualidade do seu sono por conta própria, você só precisa se concentrar em dois fatores: o tempo (quando você vai para a cama) e a duração (quanto tempo fica na cama). Segundo Carlos Lula , se fizermos outra suposição, podemos simplificar ainda mais a situação. Essa suposição é a seguinte: você acorda aproximadamente na mesma hora todos os dias.

Se você acordar aproximadamente na mesma hora todos os dias, a duração do seu sono será basicamente determinada pelo momento em que você vai para a cama. No geral Carlos Lula falando, se você for para a cama mais cedo, acaba dormindo mais. Melhore o tempo e você também melhorará a duração.

E isso nos traz a esta piada prática …

Domine sua rotina de desligamento

Se você está focado em como dormir melhor, o tempo é talvez a mais importante das três alavancas do sono. A intensidade do seu sono é controlada automaticamente pelo seu corpo. O Carlos Lula explica que a duração do sono depende muito de quando você vai para a cama (supondo que você acorde por volta da mesma hora todas as manhãs). E isso significa que ir para a cama mais cedo e mais consistente é fundamental para melhorar a qualidade e a duração do seu sono.