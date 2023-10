Urbam e Grupo Oscar assinam concessão do Martins Pereira

A Urbam (Urbanizadora Municipal) e a empresa Gros Participações Ltda., do Grupo Oscar (mesmo grupo da SAF que administra o São José), assinaram nesta segunda-feira (16) o contrato de concessão do estádio Martins Pereira, maior praça esportiva de São José dos Campos.

Oscar Constantino, fundador do grupo, lembrou que a prioridade é o futebol e a cidade. “Queremos retribuir o que o município nos ofereceu”, disse. Ele informou que o investimento no estádio nos dois primeiros anos será revertido para o crescimento do clube. “Queremos sua sanidade financeira e esperamos um equilíbrio a partir do terceiro ano.”

Constantino também demonstrou a intenção de criar um centro de excelência, dando oportunidade às crianças e aos jovens de São José. “Vamos percorrer os bairros para oferecer oportunidade às crianças e aos jovens, pois queremos manter os talentos aqui no São José Esporte Clube.”

O diretor Bruno Constantino reforçou que irá iniciar um estudo para atrair novas atividades e instalações mais modernas para o estádio. É um orgulho assumir o time e o estádio. Agradecemos a parceria com o município e com a Urbam”, afirmou.

Além do centro de treinamento, que deverá funcionar em outra área, o grupo revelou a intenção de fazer estudo para aluguel de lojas, restaurantes e estacionamento no estádio.

A empresa ofereceu o percentual de 11,7% do faturamento da receita bruta apurada mensalmente à Urbam. O valor mínimo era de 5%.

Duas outras concorrentes (DBN Serviços Ltda. e ATN Locações e Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.) participaram da sessão pública.

A concessão inclui a administração, operação e exploração comercial do espaço, que também tem capacidade para sediar eventos culturais de grande porte.

A empresa poderá realizar investimentos com o intuito de tornar o espaço atrativo do ponto de vista de negócios. O prazo de concessão é de 25 anos, prorrogáveis por mais 10 anos.