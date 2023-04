Água Santa recebe apoio da COOP nos jogos da final do Paulistão

Seguindo sua estratégia de valorizar o esporte e, principalmente, nas regiões onde mantém unidades, a Coop tornou-se patrocinadora do time de Diadema Água Santa para os dois jogos da final do Campeonato Paulista 2023, contra o Palmeiras.

Campeonato Paulista 2023

O primeiro jogo aconteceu no domingo (2) na Arena Barueri, e o segundo será no dia 9, no Allianz Parque, às 16 horas.

Diadema

Em Diadema, a Coop possui uma loja de supermercado e uma drogaria na Avenida 7 de Setembro, 200, e mais uma drogaria na Avenida Antonio Piranga, 2.085. Ainda neste ano, está prevista a abertura de mais uma unidade de cada negócio no município.

Em outubro do ano passado, a Coop reinaugurou a sua loja atual com o novo projeto de revitalização da marca, trazendo para o local a parceria com a marca Folha Hering, repaginação da área de hortifrúti e melhor agrupamento de categorias de produtos para facilitar a experiência de compras dos cooperados e clientes, melhorando inclusive, o fluxo dos corredores.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um atacarejo em São José dos Campos e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade. https://www.portalcoop.com.brwww.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br

