ANDRÉ ROCHA GARANTE ÍNDICE E ESTÁ CLASSIFICADO PARA OS JOGOS PARALÍMPICOS DE PARIS 2024  

Paratleta taubateano conquistou a vaga no Lançamento de Disco durante competição realizada neste domingo (25/02), em São Paulo. Será a primeira vez que André disputará os Jogos Paralímpicos

O Paratletismo de Taubaté fez história mais uma vez neste domingo (25/02). O paratleta André Rocha, da equipe do Programa Esporte Para Todos, da Prefeitura de Taubaté, conquistou a inédita classificação para os Jogos Paralímpicos, que acontecerão este ano em Paris, na França.

“1º Desafio CPB/CBAt de Atletismo”

Competindo na manhã deste domingo em São Paulo, no “1º Desafio CPB/CBAt de Atletismo”, André Rocha estabeleceu a marca de 20,57m na prova do Lançamento do Disco (classe F52, para atletas cadeirantes).

O índice mínimo que garantia vaga nas Paralimpíadas era 20,56m, e com esse resultado o taubateano garantiu oficialmente sua vaga nos Jogos de Paris 2024.

JOGOS PARALÍMPICOS DE PARIS 2024

A marca também é a melhor de André Rocha na temporada 2024, confirmando a ele a manutenção no posto de líder o Ranking Mundial do Lançamento do Disco na classe F52.

Paratleta André Rocha

“Foi emoção demais finalmente ter alcançado essa marca e conquistado a minha sonhada vaga Olímpica. Foram 8 anos de muita luta, fiquei de fora da Rio 2016 e Tóquio 2020 por mudanças na minha classe funcional, e não por incapacidade minha. Lidar com essas frustrações foi muito duro, mas no início do mês passei por uma nova reclassificação e finalmente fui confirmado na classe F52, e não corro mais o risco de mudar de classe e prejudicar meu planejamento visando as Paralimpíadas.”, comentou André Rocha.

“Agradeço demais à minha família, minha esposa Vânia e meus filhos, meus amigos e tantos apoiadores e torcedores. E claro, a todos da minha equipe em Taubaté, que me dão o suporte para seguir no esporte. Em especial agradeço ao meu técnico, Diego Cascardo pela dedicação, paciência e empenho. Essa vaga também é sua.”, completou o paratleta.

Com a vaga garantida neste domingo, André Rocha se torna o segundo paratleta da equipe do Programa Esporte Para Todos de Taubaté a se classificar para os Jogos Paralímpicos de 2024. Alessandro da Silva também já está classificado para Paris, onde disputará as provas de Lançamento de Disco e Arremesso de Peso, mas na classe F11 (para deficientes visuais totais).

Programa Esporte Para Todos

Sobre o Programa Esporte Para Todos: O projeto congrega toda a prática esportiva destinada às pessoas com deficiência em Taubaté. O programa tem como principal mantenedor a Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes Lazer e Qualidade de Vida, sendo hoje uma das equipes com melhor estrutura em todo o Brasil. As modalidades que fazem parte do Esporte Para Todos são: Atletismo, Natação, Halterofilismo, Bocha, Basquete em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa, Ciclismo e Badminton.

Patrocínio: Prefeitura Municipal de Taubaté | Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté | FADAT – Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté

Apoio: Academia Cunzolo

Fornecedor de Material: SportsKing

