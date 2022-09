Univap realiza Oficinas de Práticas Profissionais gratuitas

Alunos das escolas públicas e particulares do Ensino Médio terão experiência na área profissional que desejam atuar

A Universidade do Vale do Paraíba – Univap, realizará no dia 23 de setembro (sexta-feira) as Oficinas de Práticas Profissionais, com a finalidade de colaborar com os estudantes do Ensino Médio na escolha da sua futura profissão. Com entrada gratuita, o evento será no Campus Urbanova da universidade das 9h às 17h. Em sua última edição presencial, em 2019, as Oficinas receberam mais de 2 mil alunos.

Oficinas de Práticas Profissionais

Serão oferecidas 30 oficinas que contemplam as áreas da Saúde, Comunicação, Engenharias, Arquitetura, Direito, Educação e Artes.

A escola interessada deverá efetivar as inscrições dos alunos até o dia 21 de setembro, pois as vagas são limitadas, pelo site www.univap.br/opp. O aluno poderá participar de duas oficinas nas áreas de interesse, com duração de uma hora cada, além de ter a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura do campus universitário.

Universidade do Vale do Paraíba – Univap

Para informações detalhadas pelo telefone (12) 3947-1080, E-mail: opp@univap.br.