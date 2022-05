Capril Rancho Alegre destaca cinco curiosidades sobre o queijo de cabra

Conheça benefícios e diferenças sobre esse produto que agrada diferentes paladares

O queijo de cabra é muitas vezes o protagonista de grandes pratos na gastronomia. Com sabor bem marcante, já agrada diferentes paladares e tem feito parte do dia-a-dia de muitas famílias. O capril e queijaria Rancho Alegre destaca cinco curiosidades sobre essa variedade de queijo:



O queijo de cabra possui propriedades anti-inflamatórias

A bactéria Lactobacillus Rhamnosus presente na produção de queijo de leite de cabra auxilia no processo digestivo e controla inflamações intestinais, é o que mostra a pesquisa executada na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em parceria com a Embrapa e publicada na revista Journal of Functional Foods.

É fonte de proteína

Além do sabor incrível, o queijo de cabra traz em sua composição carboidratos, vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), magnésio, ferro (evita anemias), selênio, zinco e cobre (importante para a produção de glóbulos vermelhos) e nutrientes essenciais.

Aliado da dieta

Por possuir baixas calorias e muitas vitaminas é uma excelente opção para quem está de olho na balança, além de ser um bom amigo de diabéticos e pessoas com problemas cardiovasculares

Menos lactose que um queijo de leite de vaca

Apesar de também possuir lactose, o queijo de cabra causa menos alergias que o produzido com leite de vaca, isso porque o leite de vaca tem uma proteína chamada “alfa s1 caseína” que é o responsável pela alergia. Já o leite de cabra tem essa proteína em menor quantidade, por isso o risco é menor.

Sistema Imunológico em dia

Nos últimos anos nos preocupamos cada vez mais com a imunidade. O queijo de cabra é fonte de antioxidantes e ajuda a reforçar o sistema imunológico

