Jacareí recebe prêmio estadual por universalização do acesso à educação infantil

Governo do Estado premiou municípios que tiveram os melhores desempenhos no “Programa Parcerias Municipais”

A cidade de Jacareí recebeu o prêmio “Parcerias Municipais”, do Governo do Estado de São Paulo, na segunda-feira (14), por ter o melhor desempenho entre as cidades com mais de 100 mil habitantes na universalização do acesso à educação infantil.

No total, 21 municípios foram premiados por terem obtido melhores desempenhos dentro de desafios propostos pelo programa nas áreas da Saúde, Educação e Segurança Pública.

Foto:PMJ

Prefeito Izaias Santana & Secretária de Educação de Jacareí, Maria Thereza

O prefeito Izaias Santana e a Secretária de Educação de Jacareí, Maria Thereza, estiveram presentes no evento, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Maria Thereza destacou a importância do prêmio. “É resultado de um trabalho de planejamento estratégico realizado pela equipe da secretaria, que possibilitou garantirmos acesso ao ensino infantil a todas as crianças de Jacareí. Isso é comprometimento com a educação e a qualidade de vida de nossas crianças”, disse.

‘Parcerias Municipais’

O Programa Parcerias Municipais foi lançado em agosto de 2019 com o objetivo de intensificar a cooperação entre o Estado e os municípios paulistas, de forma a incrementar a execução das políticas públicas localmente, respeitando as peculiaridades, desafios e vocações de cada cidade. A meta é investir no desenvolvimento regional mediante ações em áreas essenciais como Saúde, Educação e Segurança Pública.

Para isto, o Programa definiu sete desafios prioritários: ampliação do acesso à creche; universalização do acesso à pré-escola; melhoria da qualidade do Ensino Fundamental; redução das taxas de Mortalidade Infantil e Materna; redução dos óbitos prematuros por Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT); fortalecimento das redes de combate à violência sexual e promoção de ambientes menos suscetíveis a roubos.