Calhas decorativas: como escolher, instalar e manter

Não há como negar que as calhas são essenciais para manter a estrutura de uma casa, evitando problemas ainda maiores.

No entanto, por ser algo que fica do lado externo, algumas pessoas acabam se preocupando com questões estéticas, o que não é errado.

Sabendo disso, o mercado acabou se adaptando às necessidades dos clientes. Não é à toa que hoje em dia é possível encontrar calhas decorativas, as quais não deixam a desejar em nada em relação às suas funções.

Por isso, no artigo de hoje, iremos falar um pouco mais sobre as calhas decorativas, tais como os seus tipos, como instalar e manter. Sem mais delongas, vamos ao que importa.

O que são calhas decorativas?

Em suma, as calhas decorativas são elementos que servem para proteger e embelezar a fachada das casas, além de auxiliar no escoamento de águas pluviais.

No entanto, é possível encontrar em diversos materiais e designs. Dessa forma, oferecem um visual bastante atraente, ao mesmo tempo em que cumprem com sua função.

Quais são os tipos de calhas decorativas?

Existem diversos tipos de calhas decorativas no mercado, sendo que cada uma pode se adequar melhor a diferentes tipos de estruturas.

Se você está em busca de calhas em sorocaba, é necessário saber quais são os tipos para escolher o modelo mais adequado.

Então, dentre os principais tipos de calhas decorativas, podemos mencionar as seguintes:

Calhas de alumínio

Leves, resistentes e duráveis, as calhas de alumínio são uma ótima opção para quem busca praticidade e versatilidade.

Elas podem ser pintadas ou anodizadas, o que permite personalizá-las de acordo com o estilo da sua casa.

Calhas de PVC

Não há como falar sobre calhas decorativas e não mencionar as de PVC, haja vista que é possível personalizar e são fáceis de fazer a instalação, além de terem um ótimo custo-benefício.

Além disso, as calhas de PVC possuem uma boa resistência à corrosão e são encontradas em diversas cores e modelos.

Calhas de cobre

Em relação às calhas de cobre, elas são uma opção sofisticada e elegante, ideais para quem busca um acabamento requintado e duradouro.

Elas são resistentes à corrosão e podem adquirir uma bela pátina ao longo do tempo.

Calhas de aço inox

As calhas de aço inox são conhecidas por sua resistência à corrosão e durabilidade, além de serem fáceis de limpar e manter.

No entanto, esse tipo de calha costuma ser mais adequada para aquelas pessoas que estão em busca de uma alternativa que seja mais moderna e minimalista.

Como escolher a calha decorativa ideal?

Agora que já conhece os tipos de calhas decorativas, é necessário saber a forma correta de escolher, certo? Quanto a isso, leve em consideração os seguintes aspectos:

Estilo da casa

A princípio, escolha um modelo de calha que harmonize com o estilo arquitetônico da sua casa. Mas, se a casa possui um design moderno, opte por calhas de linhas retas e minimalistas.

Em contrapartida, se for uma construção mais clássica, calhas de cobre ou com detalhes ornamentais podem ser uma boa escolha.

Material das calhas

Leve em consideração as características de cada material, como durabilidade, resistência à corrosão e manutenção necessária.

Clima local

O clima da região onde sua casa está localizada também é um fator essencial. Afinal de contas, em áreas com alta incidência de chuvas, opte por calhas com maior capacidade de escoamento.

Já em regiões com forte incidência de sol, opte por materiais que resistam bem à radiação UV.

Manutenção necessária

Considere o tempo e esforço necessários para manter as calhas em bom estado. Algumas exigem mais cuidados e manutenção, enquanto outras são mais fáceis de limpar e conservar.

Instalação de calhas decorativas

Por fim, no que se refere à instalação das calhas decorativas, existem três etapas principais, que são as seguintes:

Preparação

Antes de instalar as calhas, procure medir a área e verificar se todos os componentes estão em ordem. Tenha a certeza de ter todas as ferramentas necessárias.

Instalação

Siga as instruções do fabricante para fixar as calhas no local apropriado, garantindo que estejam niveladas e bem ajustadas.

Finalização

Após a instalação, verifique se as calhas estão funcionando da forma correta e se não há vazamentos ou problemas de escoamento.

Imagem de Tom por Pixabay