Simone e Simaria voltam aos palcos e lotam casa de show com megashow em São Paulo!

Com presença de GKay, Rico Melquiades, Bill Araújo, Thelminha, Luicas Quedez, Erika Schneider, dupla canta repertório especial e ensina coreografia de música nova

Final de semana pra lá de especial em São Paulo! Foi assim a volta aos palcos de Simone e Simaria, que se apresentaram na casa de espetáculo Good Show, com casa lotada, e muita alegria! Com mais de 8 mil metros quadrados e 40 camarotes no espaço, as irmãs foram recebidas com muito carinho pelo público, que cantaram e dançaram por mais de duas horas ao som das coleguinhas! Ninguém ficou parado! O primeiro show, de retomada das artistas, contou também com a presença de GKay, Rico Melquiades, Bill Araújo, Thelminha e Erika Schneider e os influencers Lucas Quedez e Alváro, que foram convidados a subirem ao palco e mostrar, junto a dupla, a coreografia da música nova “Vontade de Morder”, faixa que conta com a participação de Zé Felipe e será lançada em 2022. Pensa na festa! O show terminou após as 4h da manhã, com o famoso hino “Eu não vou embora/ eu não vou embora”. Após essa volta calorosa, as irmãs estão prontas para cumprir agenda de shows pelo Brasil! Se preparem!

Simone & Simaria

Foto: Agatha Gameiro / @agathagameiro