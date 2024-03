Alameda Comunicação é a nova agência do Serramar Shopping

Agência de São José dos Campos passa a atender o maior centro de lazer e compras do Litoral Norte Paulista

A Alameda Comunicação, uma das principais agências de comunicação do interior do Estado de São Paulo, assume a comunicação do Serramar Shopping, o maior centro de compras do Litoral Norte.

Alameda Comunicação

Prestes a completar 28 anos, a agência dos sócios Enio Machado e Pasquarelli Junior que tem no portfólio clientes como Spani Atacadista, McDonald’s, MRV&CO, Grupo Farma Conde, Comgás, Unimed São José dos Campos e Parque Vicentina Aranha, será responsável pela assessoria de comunicação do centro de compras, que fica na cidade de Caraguatatuba e integra o Grupo Serveng.

Referência em lazer, gastronomia e conveniência, o Serramar Shopping reúne um mix com mais de 100 atividades, cinema com tecnologia 3D, três praças internas ao ar livre e vista privilegiada para a Serra do Mar.

Em uma nova fase, o Serramar expande suas operações, com mais de 10 novas marcas que já marcam presença no complexo, entre elas Santa Lolla, KFC e Milk Moo.

Em breve, será inaugurado um complexo esportivo, com uma unidade com quase 1.000 m² de área construída da SmartFit, maior rede de academias da América Latina, e a Arena Nacional, com 12 quadras, sendo oito de beach tennis e as demais de vôlei e futebol de areia.

Outra novidade é que, em janeiro, foram iniciadas as obras para a construção de um hotel da rede internacional Hampton by Hilton.

Glaucia Acciarito, coordenadora de marketing do Serramar Shopping

“A Alameda chegou em um momento muito especial para nós. Estamos em fase de crescimento e unidos à expertise de mercado que a agência possui, vamos potencializar o alcance das ações e novidades que estamos planejando para atender, de forma cada vez mais completa, os moradores e turistas que visitam o litoral”, destaca Glaucia Acciarito, coordenadora de marketing do Serramar Shopping.

Serramar Shopping

O Serramar Shopping fica na Av. José Herculano, 1.086, em Caraguatatuba/SP.

Mais informações no site www.serramarshopping.com.br.