Canal Brasil exibe maratona de filmes em homenagem ao cineasta Glauber Rocha no domingo, dia 17 

A programação especial conta com seis longas, que serão exibidos a partir das 11h30

Glauber Rocha, um dos maiores cineastas brasileiros e fundadores do importante movimento Cinema Novo, completaria 85 anos no dia 14 de março. Para comemorar a data, no domingo, 17 de março, o Canal Brasil preenche sua programação com filmes assinados pelo cineasta. Serão exibidos em formato de maratona, a partir das 11h30, os longas “Barravento”, “A Idade da Terra”, “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”, “Terra em Transe”, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” e o inédito “Antena da Raça”, documentário de Luís Abramo Campos e Paloma Rocha, filha de Glauber.

Glauber Rocha

Selecionado para o Festival de Cannes, o longa inédito traz imagens de 1970, período da Lei da Anistia, quando Glauber apresentava o programa “Abertura”, atração marcante na história da TV brasileira em um momento em que o país buscava os primeiros passos em direção à democracia. Outro filme participante da homenagem, “Barravento” marca o primeiro longa-metragem de Glauber, em 1962; Além de “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, segundo longa do diretor; “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”, que consagrou Glauber como melhor diretor no Festival de Cannes em 1969; “Terra em Transe”, que garantiu os prêmios Luis Buñuel e Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema), também em Cannes em 1967 e “A Idade da Terra”, indicado para o Leão de Ouro no Festival de Veneza. São produções que marcaram com nitidez os ideais do Cinema Novo e que, através das críticas sociais e do estilo cinematográfico, buscavam romper com o que o cinema conhecia até então, vindo dos Estados Unidos.

Horário: Domingo, 17/03, a partir das 11h30

Barravento (1985)(81′)

Horário: Domingo, 17/03, às 11h30

Classificação: 12 anos

Direção: Glauber Rocha

Sinopse: No Estado da Bahia, Brasil, um homem negro instruído retorna à sua aldeia de pescadores para tentar libertar as pessoas do misticismo, em particular da religião do Candomblé, que ele considera um fator de opressão política e social.

A Idade da Terra (1980)(157′)

Horário: Domingo, 17/03, às 12h55

Classificação: 12 anos

Direção: Glauber Rocha

Sinopse: Quatro Cristos do Terceiro Mundo tentam deter o industrial americano John Brahms no filme experimental de Glauber Rocha inspirado no assassinato de Pier Paolo Pasolini.

O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969)(100′)

Horário: Domingo, 17/03, às 15h30

Classificação: 14 anos

Direção: Glauber Rocha

Sinopse: Antônio das Mortes deve voltar à ação quando aparece um novo fora-da-lei, que eventualmente se revelará como um idealista e o marcará profundamente.

Terra em Transe (1967)(111′)

Horário: Domingo, 17/03, às 17h10

Classificação: 14 anos

Direção: Glauber Rocha

Sinopse: Em um país fictício da América Latina chamado Eldorado, um poeta está tentando provocar mudanças políticas, influenciando homens poderosos.

Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)(120′)

Horário: Domingo, 17/03, às 19h

Classificação: 14 anos

Direção: Glauber Rocha

Sinopse: Manuel se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o numa briga. Ele passa a ser perseguido o que faz com que fuja com sua esposa, e se junta aos seguidores do beato Sebastião que promete o fim do sofrimento.

Antena da Raça (2020)(71′)

ESTREIA

Horário: Domingo, 17/03, às 21h

Classificação: 14 anos

Direção: Paloma Rocha e Luís Abramo Campos

Sinopse: O filme se apropria e discute a realidade brasileira com base em diálogos, trechos e cenas dos filmes viscerais de Glauber Rocha e seu desejo de “remover as máscaras” da saga brasileira do terceiro mundo.