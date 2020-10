Santa Casa ampliará estrutura com apoio do BNDES

Aporte de R$ 32,4 milhões será investido na construção de 3 novos pavimentos

A Santa Casa de São José dos Campos ampliará sua estrutura e capacidade de atendimento através de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Com financiamento de R$ 32,4 milhões aprovado por meio do programa BNDES Saúde, o hospital filantrópico construirá três novos pavimentos, ampliando em 55% a disponibilidade dos leitos de UTI (de 55 para 85), em 19% dos leitos de internação (de 116 para 138) e em 30% das salas de cirurgia (de 10 para 13). A capacidade de atendimento de alta complexidade — internações e cirurgias — aumentará em 8 mil, segundo projeções da Santa Casa, mantendo-se a proporção de 60% de atendimento público e 40% privado.



BNDES

Os recursos também preveem a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, além de mobiliário para instalação nos novos andares. Durante as obras, 150 empregos devem ser gerados e cerca de 250 postos de trabalho preenchidos no próprio hospital após a conclusão do projeto.

Santa Casa de São José dos Campos

A Santa Casa de São José dos Campos é referência na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, atendendo à população de 39 municípios. O hospital filantrópico é a primeira instituição do tipo a receber a certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação), sendo contemplada, em 2018, com o título “Acredito com Excelência”, mais alto patamar de certificação sobre cultura organizacional. Com 121 anos de atuação, a entidade destaca-se ainda na formação de profissionais da saúde, com um instituto de ensino e pesquisa (IEP), por meio do qual oferece cursos de extensão, capacitação profissional e residência médica.