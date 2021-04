Accor anuncia a abertura do combo Novotel e ibis budget Savassi em Belo Horizonte

Combo conta com a primeira unidade da marca Novotel no Estado de Minas e a terceira unidade do ibis budget em Belo Horizonte

A Accor continua com seu plano de expansão pelo Brasil e anuncia a abertura do seu primeiro Novotel no Estado de Minas Gerais, o Novotel BH Savassi, além do novo ibis budget BH Savassi, ambos localizados em uma das principais vias de acesso da cidade, a 100 metros da praça de Savassi e do Circuito Cultural da Praça da Liberdade.

Nesta primeira unidade Novotel, o projeto arquitetônico foi pensado para a família – um dos grandes pilares da marca. Para dar as boas-vindas, logo de cara a recepção já recebe todos os clientes com um escorregador, que é diversão garantida. E, para fazer com que a experiência seja ainda mais completa para toda a família, o Novotel BH Savassi prepara uma série de atrativos, como espaço kids, que dispõe de um vídeo game de última geração; menu kids, com opções de alimentos e bebidas deliciosos, além de um welcome gift.

Outro grande destaque do hotel é seu restaurante, cujo menu é assinado pelo renomado chef Guilherme Melo, que busca trazer aos hóspedes e visitantes uma experiência inigualável de cozinha contemporânea. No bar, é possível experimentar drinks diferenciados, criados com infusões de chás. E, além de um menu especial para o almoço e jantar, o restaurante do hotel também oferece um café da manhã completo, que, assim como as demais refeições, está disponível não apenas para hóspedes, mas também passantes. Inclusive, o restaurante tem entrada independente pela Rua Arturo Toscanini, n° 65.

O Novotel BH Savassi também conta com um espaço de relaxamento, com sauna, e 203 quartos confortáveis, climatizados, com wi-fi grátis e design moderno. Os apartamentos, que podem ser conjugados ou apartamentos família, têm vista para a belíssima Serra do Curral ou para a cidade, evidenciando as belezas da região.

Novotel

Além disso, os hotéis da marca Novotel oferecem café da manhã de cortesia para até duas crianças menores de 16 anos viajando com a família, que também podem optar pela reserva de um segundo “quarto familiar extra”, com 50% de desconto. As famílias que fazem check-out aos domingos também podem desfrutar de um dia relaxante com a opção late check-out, às 17h (sujeito à disponibilidade). A marca Novotel também acredita na importância do equilíbrio na vida de cada um, e por isso oferece serviços que atendem à necessidades diversas, desde um final de semana com a família até um momento individual dos clientes, seja para trabalho ou relaxamento – o chamado “Take Time & Make Time“.

Já o ibis budget BH Savassi conta com 240 apartamentos climatizados e com wi-fi grátis – tendo como opção duas camas de solteiro ou uma de casal mais uma beliche. O projeto do lobby foi idealizado para ser um espaço de relacionamento e convivência entre os hóspedes e visitantes e está dentro dos novos conceitos de design e hospitalidade da Accor.

O hotel, único ibis budget em Belo Horizonte que conta com uma academia, ainda traz uma grande conexão com as principais manifestações culturais e esportivas da capital, oferecendo experiências diferenciadas, como parcerias com grupos de corrida e empresas de equipamentos esportivos, reforçando o pilar de esporte urbano da marca. A nova unidade ainda dispõe de uma lavanderia, locker na recepção, café da manhã completo e uma loja de conveniência 24h, onde é possível encontrar bebidas, lanches e itens para higiene. É importante ressaltar que o café da manhã pode ser usufruído não só pelos hóspedes, mas também por passantes e moradores locais.

Belo Horizonte

“Belo Horizonte é uma região de turismo de negócios e, portanto, um polo muito importante para a Accor. Os dois novos hotéis que estamos abrindo ampliam a nossa presença na capital mineira, que já conta com três hotéis da rede Mercure, três ibis, um ibis Styles e dois ibis budget. Já no estado de Minas Gerais, a Accor tem em seu portfólio 35 hotéis (26 em network e 9 em pipeline), o que demonstra a importância da região para a empresa”, afirma Olivier Hick, COO das marcas Econômicas e Midscale Accor Brasil.

Olivier Hick, COO das marcas Econômicas e Midscale Accor Brasil

“Esta abertura é ainda mais significante para nós, pois é a chegada do Novotel em Minas Gerais, uma marca que tem serviços completos e é a mais conhecida e confiada da sua categoria, cuja missão é oferecer uma experiência valiosa aos nossos clientes, além de conceitos como modernidade, flexibilidade e eficiência”, finaliza Hick.

Benefícios com o ALL – Accor Live Limitless

Tanto o Novotel BH Savassi quanto o ibis budget BH Savassi abrem as portas aos participantes do programa de fidelidade da Accor, o ALL – Accor Live Limitless, onde é possível acumular e resgatar pontos, além de vivenciar experiências únicas nos pilares de entretenimento, esportes e gastronomia.

Por meio do ALL – Accor Live Limitless, o objetivo é viver e se divertir muito além da estadia nos hotéis Accor, seja em casa ou ao redor do mundo. Graças a esta proposta de grande valor, a empresa está trazendo sua estratégia de Hospitalidade Aumentada à vida, com novas plataformas digitais, parcerias icônicas (cartões de crédito, mobilidade, companhias aéreas, entretenimento, etc.) e plano de implementação global para todos seus convidados e mais 63 milhões de membros fidelizados mundo afora. Para se ter uma ideia, em 2020, 50% das estadias nos hotéis Accor na América do Sul foram de associados do ALL – Accor Live Limitless, dado que demonstra a sua relevância para a empresa.

Além destes benefícios, em ambos os hotéis de Belo Horizonte, os associados poderão acumular e resgatar seus pontos para pagar a hospedagem, e, no Novotel BH Savassi, poderão usufruir ainda de benefícios exclusivos durante a estadia, como welcome drink, upgrade de apartamento e late check-out, de acordo com o seu status no programa. Então, para quem ainda não é associado mas deseja se cadastrar, é só acessar o site https://all.accor.com/.

Segurança e higiene

Os hotéis operados pela empresa no país trazem o selo ALLSAFE, certificado pelo Bureau Veritas, garantindo que são auditados e estão seguindo à risca os mais altos níveis de desinfecção exigidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para saber mais, acesse allsafelatam.com.br/ .

Novotel BH Savassi

Endereço: Avenida Contorno, n° 6583 – BH

*Diárias: a partir de R$360, com café da manhã

Reservas: https://all.accor.com/

ibis budget BH Savassi

Endereço: Rua Paulo Simoni, n° 20 – BH

*Diárias: oferta de abertura para o primeiro mês (a contar a partir do dia 20 de abril), com diárias a partir de R$139, sem café da manhã

Accor

Reservas: https://all.accor.com/

*Valores sujeitos à alteração