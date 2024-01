Trabalho de artesãos(as) do Vale do Paraíba e Alto Tietê serão apresentados na maior feira de decoração da América Latina

As peças, que estarão em exposição, fazem parte dos projetos sociais apoiados pela Suzano

De 4 a 7 de fevereiro, o trabalho feito por artesãos(ãs) do Vale do Paraíba e Alto Tietê estarão em exposição na 12ª edição da ABCasa Fair, maior feira de decoração e utilidades domésticas da América Latina, em São Paulo (SP). As peças que serão apresentadas fazem parte dos projetos apoiados pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, e estarão disponíveis para visitação no espaço Suzano + ABCasa Social.

No estande estarão presentes representantes dos projetos sociais Gestores da Moda (desenvolvido em parceria com a prefeitura de Jacareí, Senai e Sebrae), Cerâmica Vargem do Tanque, Mãos que Valem (Artesãs de São Silvestre) e Artesanato de Suzano (realizado em parceria com a prefeitura da cidade de Suzano e o Sebrae), apoiados pela empresa nessas regiões com o objetivo de gerar trabalho e renda.

A ABCasa Fair reúne expositores(as) de artigos para casa, decoração, utilidades domésticas e do setor têxtil de todo o Brasil e países vizinhos, o que reforça a importância do estande da Suzano no evento, uma vez que é o único destinado à exposição de peças produzidas por artesãos(ãs) de projetos sociais.

A iniciativa da Suzano está em linha com seus Compromissos para Renovar a Vida ( https://compromissos-renovar-vida.suzano.com.br) que compõe um conjunto de metas de longo prazo alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Dentre eles, está o compromisso de ajudar a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas regiões onde a empresa mantém operações até 2030.

“Nós, da Suzano, temos um direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo, e iniciativas como essa valorizam o trabalho dos artesãos e fortalecem a cultura e as tradições locais, contribuindo para o fortalecimento da geração de emprego e renda. A ABCasa Fair é uma das principais vitrines para os projetos sociais que apoiamos, além disso, essas iniciativas incentivam a criatividade, a diversidade e a sustentabilidade dos produtos artesanais, que expressam a identidade e a história de cada região”, diz Adriano Martins, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

12ª edição da ABCasa Fair

A 12ª edição da ABCasa Fair será realizada na Expo Center Norte (José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo – SP), de 4 a 7 de fevereiro de 2024.

Horários de visitação:

Primeiros 3 dias: 10h às 20h | último dia: 10h às 17h

A abertura dos portões acontece 1 hora antes do início do evento, às 9h.

