Publicitário surdo de São José dos Campos lança autobiografia na 26ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo

Com o título “Um Publicitário Surdo em um Mundo Cego”, livro traz relato sensível sobre o diagnóstico de surdez profunda na vida adulta e a emoção de ouvir os sons da superação todos dos dias

Publicitário Mário Celso Stefano do Prado

O publicitário Mário Celso Stefano do Prado, sócio-diretor da BZ Propaganda e Marketing, promove no próximo dia 12 de maio, em São José dos Campos, o pré-lançamento da autobiografia “Um Publicitário Surdo em um Mundo Cego”, livro em que narra suas experiências ao ser diagnosticado com surdez profunda.

26ª Bienal do Livro

Com o lançamento oficial da publicação confirmado para ser realizado na 26ª Bienal do Livro, entre os dias 2 e 10 de julho, em São Paulo, o evento antecipado em terras joseenses conta com um motivo especial.

“Este livro é um sonho que estou realizando e lançá-lo no dia do meu aniversário rodeado de amigos e parceiros é uma maneira de expressar minha gratidão a todas as pessoas que me conhecem e fazem parte da minha história”.

Gratidão e celebração à vida são a tônica do livro em que Mário conta suas experiências após ser diagnosticado com surdez profunda ainda nos tempos de faculdade. No livro, Mário relata situações como as experiências vivenciadas antes e depois do diagnóstico, fala sobre a decisão da cirurgia para o Implante Coclear e conta, em tom de prosa e poesia, as sensações que teve ao ouvir sons até então inéditos como os pingos d’água na pia ou o cantar dos passarinhos.

“Nunca me percebi diferente. Trilhei meu caminho com os erros e os acertos comuns a qualquer pessoa. Por isso, mesmo com a surdez diagnosticada, não me senti limitado. Ao longo da minha vida pessoal e profissional convivi com muitas pessoas que reclamavam de coisas e situações simples, mesmo sem nenhuma limitação física e sendo consideradas ‘normais e perfeitas’. Dessas observações surgiu a ideia de promover um ciclo de palestras, organizar anotações do meu dia-a-dia e, com esse material, decidi publicar um livro que, na verdade, traz metáforas sobre a vida, onde aproveito para contar minha experiência em superar todas as dificuldades sem reclamar e, sim, clamar e agradecer a experiência adquirida”, explica o autor.

Reconhecido no mercado publicitário pela sua capacidade e bom-humor, Mário Celso segue sua rotina à frente da BZ Propaganda e Marketing, desenvolvendo campanhas, criando projetos, atendendo clientes, ministrando palestras e contando suas histórias embaladas por uma trilha sonora de sons, conversas, risos e melodias que, por muitas vezes, quem tem audição normal não é capaz de ouvir.

PRÉ-LANÇAMENTO

“Um Publicitário Surdo em Um Mundo Cego”

Editora: Litearte

Quando: 12 de maio, quinta-feira

Onde: Amicci Anchieta, São josé dos Campos/SP