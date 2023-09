São José EC vence o Marília e avança às semifinais

Sem tomar conhecimento do Marília, o São José EC venceu pelo placar de 4 a 0, na noite deste sábado (16/09), em partida válida pela segunda rodada das quartas de final da Copa Paulista. Na ida, o São José já havia vencido fora de casa por 2 a 1 e avançou com o agregado de 6 a 1.

Com o resultado, o São José irá enfrentar o Grêmio Prudente nas semifinais. Os times farão a reedição da final do Campeonato Paulista da Série A3 deste ano. Na ocasião, o time de São José dos Campos ficou com o título.

Mesmo entrando em campo com esperança, o Marília não viu a cor da bola. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o São José balançou as redes após cruzamento e desvio de cabeça de Abreu. Na jogada seguinte, Pedro Favela finalizou com habilidade e venceu o goleiro do MAC, abrindo os caminhos para uma classificação tranquila.

No ritmo de festa da torcida, o São José jogou com tranquilidade no restante da partida, oferecendo campo ao Marília e explorando jogadas rápidas de contra-ataque. Mas a estratégia melhor utilizada foi na bola aérea. Aos 18 minutos, Léo Gobo, que saiu do banco, levou a melhor diante da defesa do Marília e marcou o terceiro do jogo.

Com tudo definido, o Marília ainda ofereceu perigo em alguns lances isolados, mas viu a bola entrar pela última vez em sua meta aos 42 minutos do segundo tempo, com finalização de Jeferson, que também deixou o banco de reservas para deixar o nome marcado na partida.

