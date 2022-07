AASP promove Encontro Anual com a presença de ministros e ex-ministros do STF

O tradicional evento realizado pela Associação dos Advogados traz uma programação diversificada e convidados de renome e relevantes à advocacia

A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), promove em agosto, mês da advocacia, o 13º Encontro Anual AASP que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de agosto, em Campos do Jordão. O evento, já tradicional entre a classe, contará com a presença de Ministros e ex-Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) — Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Ayres Brito, Cezar Peluso e Sepúlveda – a palestra de abertura será com o escritor e navegador, Amyr Klink.

Nos painéis, estão programados os debates a respeito de Direito de Família, com a palestra sobre “Direito Constitucional das Famílias: contornos contemporâneos à luz das decisões do STF“, com o advogado, Ricardo Calderón e “Herança Criptografada: Partilha de Ativos Digitais“, com a palestrante Renata Nepomuceno e Cysne, Diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).

No campo do Direito do Trabalho, o assunto será sobre “O controle de constitucionalidade brasileiro“, com o advogado Estêvão Mallet e “Relações de trabalho no mundo globalizado“, com a advogada, Carolina Tupinambá. Já em Arbitragem, será discutido o tema “O papel do Poder Judiciário e das Instituições Arbitrais“, com o advogado Carlos Suplicy Forbes e a advogada Flávia Bittar, membro da Diretoria do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados de Minas Gerais (Cesa-MG). Em Direito Imobiliário, o advogado e comentarista Márcio Rachkorsky, tratará de: “Expulsão do condômino antissocial”.

Em seguida, a palestra “Contratos imobiliários e pandemia” será realizada pela advogada e Presidente da Comissão de Negócios Imobiliários do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim), Juliana Rubiniak. Além destes assuntos, serão realizadas palestras sobre os temas de Direito Processual Civil, Direito Penal, Inovação e os novos desafios da advocacia e Direito Eleitoral.

No dia 26, às 16h30, terá início o VII Colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal, com o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence e o presidente da AASP, Mário Luiz Oliveira da Costa. Nas plenárias do Colóquio, estarão presentes, além dos representantes do STF, os advogados Eduardo Mange, Pedro Gordilho, André Garcia, Grace Mendonça e Ana Frazão. O ex-ministro do STF, Cezar Peluso, o Ministro Gilmar Mendes. Os advogados Oscar Vilhena Vieira e Flávia Fornaciari Dórea estarão presentes na cerimônia de encerramento do Encontro, no dia 27/08, às 11h.

13º Encontro Anual AASP

Data|25, 26 e 27/08

Local| Avenida Macedo Soares, 499, Campos do Jordão

Para mais informações e inscrições acesse a página do evento:Link

AASP

Fundada há 79 anos, a AASP — Associação dos Advogados possui aproximadamente 80 mil associados em todo o território nacional, tendo por principal missão potencializar e facilitar o exercício da advocacia. Seus associados usufruem de cursos sobre os mais relevantes temas jurídicos, além de produtos e serviços de excelência como intimações on-line, revistas e boletins periódicos, clipping diário de notícias, avançado sistema de pesquisa de jurisprudência, modernos programas de gerenciamento de processos e do próprio escritório, emissão e renovação de certificado digital, entre outros.