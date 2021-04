Grupo HEINEKEN abre inscrições para jovens de 18 a 24 anos vivenciarem experiência de autoconhecimento e realização de projetos

WeLab by HEINEKEN 2021 tem 200 vagas abertas para encontros virtuais e gratuitos

O Grupo HEINEKEN abre inscrições para a nova edição do Welab by HEINEKEN, experiência que tem como objetivo incentivar o comportamento positivo em jovens de 18 a 24 anos com relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Os encontros, com início previsto para 24 de maio, serão 100% online e gratuitos e conduzirão os participantes a falarem e a ouvirem sobre os temas que mais os importam, como família, amigos, trabalho, sentimentos, e como toda essa relação com a vida reflete na relação com a bebida. A edição 2021 tem 200 vagas e as inscrições acontecem entre os dias 31 de março e 30 de abril.

O Welab by HEINEKEN nasceu em 2019 a partir de estudos sobre os principais gatilhos que levam a geração Z a consumir bebidas alcoólicas em exagero. Com os aprendizados, a cervejaria, em parceria com a consultoria de inovação Maker Brands, responsável pela gestão e execução do projeto, desenvolveu uma metodologia inédita e inovadora que, neste ano, impactará 200 jovens por meio de dez encontros virtuais e ainda alcançará cerca de 100 mil pessoas com conteúdos digitais focados em reflexões e diálogos sobre como manter uma relação de equilíbrio com a vida e com o álcool.

Ornella Vilardo, Gerente de Sustentabilidade da cervejaria

O WeLab by HEINEKEN faz parte de uma agenda prioritária da Companhia para promover o consumo equilibrado de seus produtos, pilar fundamental para a sustentabilidade do negócio. “Os jovens que passaram pelas edições anteriores declararam ter sido uma experiência transformadora. Especificamente sobre o consumo de álcool, demonstraram ganhar maior autopercepção e passaram a adotar práticas responsáveis como intercalar água entre uma dose e outra e evitar beber quando não se sentem emocionalmente bem. É exatamente isso que o Grupo HEINEKEN busca, incentivar atitudes positivas e fazer parte de momentos especiais e de celebração sempre de forma equilibrada” afirma Ornella Vilardo, Gerente de Sustentabilidade da cervejaria.

Carol Romano, líder de Estratégia da Maker Brands

Alguns desses jovens veteranos passaram a fazer parte do grupo de multiplicadores do projeto e apoiarão os participantes da edição 2021. “O WeLab faz com que eles se sintam mais confiantes sobre seus talentos e com ainda mais capacidade de realização. Isso é reflexo da metodologia que utilizamos, que também está baseada no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e empreendedoras. A autoestima e sentimento de que são capazes são dimensões importantes na construção de uma postura ativa que leva a mudança de comportamento”, comenta Carol Romano, líder de Estratégia da Maker Brands.

Metodologia WeLab by HEINEKEN

Criada exclusivamente para o projeto, a metodologia do WeLab é focada em promover habilidades socioemocionais e empreendedoras por meio do autoconhecimento e desenvolvimento colaborativo de projetos, com mensuração comportamental antes e depois do programa. O início da jornada, logo nos primeiros encontros, é baseado nas descobertas pessoais seguida de atividades em grupo para exercitar potencialidades, talentos e propósito. A relação com o álcool é abordada a partir da percepção do exagero e da identificação das razões que levam ao excesso, focando na valorização do equilíbrio e na clareza do que é e como consumir de forma responsável. Temas como liberdade, autenticidade e autocontrole diante das pressões coletivas (peer pressure), além da desmistificação de falsas crenças sobre o álcool, também são abordados durante a experiência.

Experiência WeLab By HEINKEN

Inscrições: 31 de março a 30 de abril

Modalidade: online

Site: www.welabheineken.com.br

Pré-requisito: ter entre 18 a 24 anos

Vagas: 200 vagas, divididas em duas turmas que serão realizadas entre maio e agosto

Valor: Gratuito

Grupo HEINEKEN no Brasil

