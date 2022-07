Samsung apresenta Galaxy M13 no Brasil

Novo smartphone da linha Galaxy M, M13 chega ao mercado brasileiro nesta segunda (4), com recursos essenciais e potentes e vendido exclusivamente online

O novo Galaxy M13 chega ao Brasil nesta segunda-feira (4) trazendo qualidades já conhecidas da linha M, como a performance potente. Disponibilizado exclusivamente online, o smartphone traz inovações Galaxy essenciais para o dia a dia do consumidor, como bateria de longa duração e carregamento rápido, um processador veloz e um conjunto triplo de câmera para registrar todos os momentos especiais.

“Seguindo a premissa principal da linha Galaxy M, o Galaxy M13 foca na performance do smartphone. Ele é ideal para pessoas que buscam um dispositivo de alta capacidade e uso contínuo ao longo do dia, pois traz recursos incríveis, como a bateria de longa duração e o suporte ao carregamento rápido”, afirma Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Galaxy M13

Menor e mais leve que seu antecessor, o Galaxy M13 conta com uma enorme tela infinita de 6.6 polegadas1 para exibir imagens em alta definição e alta resolução, criando uma experiência de tela robusta e imersiva para que cada detalhe apareça de maneira rica e brilhante na tela, seja para assistir a um filme ou a uma série, navegar nas redes sociais ou jogar seu game favorito.

Alto desempenho

Com processador poderoso, 4GB de RAM e 128 GB de memória interna2, o Galaxy M13 não te deixa na mão e é uma escolha inteligente para os usuários que precisam de potência e bastante espaço interno para realizar tarefas no trabalho, estudar ou apenas se divertir, assistindo à um filme, por exemplo.

Bateria inteligente

A bateria de 5.000mAh3 do Galaxy M13 fornece carga o bastante para uso prolongado do dispositivo.

As inovações Galaxy presentes no M13, como a Bateria Adaptável (Adaptive Power Saving, em inglês) ainda garantem que o dispositivo se adapte ao seu estilo de uso e economize bateria quando for mais necessário.

Além disso, o Galaxy M13 possui suporte ao carregamento rápido de 15W4, para que a carga do smartphone chegue a 100% de forma rápida e ágil5.

Câmeras versáteis

O conjunto de inovações do M13 fica ainda mais completo com o incrível trio de câmeras traseiras, que inclui um sensor principal com incríveis 50 MP de alta resolução para que até os menores detalhes ganhem vida na cena capturada.

Além do sensor principal de 50 MP, o Galaxy M13 traz um sensor de profundidade para registrar belas e elegantes fotos com fundo desfocado, e um sensor Ultra-Wide6 para capturar fotos mais amplas, que cobrem uma maior ambientação.

Preço e disponibilidade

O Galaxy M13 chega exclusivamente para venda online tanto na Loja Online Samsung como no e-commerce dos principais varejistas do Brasil a partir desta segunda-feira, 4 de julho, nas cores verde, cobre e azul7 e pelo preço sugerido de R$ 1.799,00.

1 Tamanho medido na diagonal. A área visível real é menor devido aos cantos arredondados e ao recorte da câmera.

2 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

3 Estimado com base no perfil de uso de um usuário médio/comum. A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos utilizados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores.

4 Carregador de 15W vendido separadamente; use apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Para evitar ferimentos ou danos ao seu dispositivo, não use baterias, carregadores ou cabos incompatíveis, gastos ou danificados.

5 A velocidade de carregamento real pode variar dependendo do uso real, condições de carga e outros fatores.

6 A Câmera Ultra Wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

7 A disponibilidade do produto e de cores pode variar de acordo com o país ou a operadora.

